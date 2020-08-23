Vodafone'dan Sınırsız WhatsApp Kampanyası!

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmaya devam ediyor. Yatırımlarının %99'unu teknoloji yatırımlarına ayıran Vodafone, Temmuz 2020 verilerine dayanılarak yapılan ölçümlerde 1 Mbps ve üzeri örneklemler referans alınarak 4.5G'de %99,6 oranında kesintisiz veri indirme hızı sunan operatör oldu. Bu kapsamda yeni bir kampanya da başlatan Vodafone, tüm faturalı bireysel müşterilerine 1 ay, faturasız bireysel müşterilerine de 1 hafta süreyle geçerli sınırsız WhatsApp kullanımı hediye edecek. Vodafone, kampanyanın tanıtımı için gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen bir reklam filmi de hazırladı.
Yeni kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:
"Salgın süreci, altyapının önemini bir kez daha ortaya koydu. Milyonlarca insanın yaşama ve çalışma biçimlerini değiştirmesiyle birlikte aslında birbirimizle bağlantıda olmanın ve dolayısıyla altyapının ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu dönemde mobil trafikte %10, sabitte %60'a varan artışlar gözlemledik. Altyapımızı da bu artışlara hazırlayarak kesintisiz iletişim için kapasite artırımları yaptık. Bu sayede, yine Temmuz 2020 verilerine göre artan data trafiğine rağmen 4.5G ortalama hızımızı son 6 ayda %20 artırmayı başardık. Bunun yanı sıra, 1 Mbps ve üzeri örneklemler referans alınarak 4.5G'de %99,6 oranında kesintisiz internet deneyimi sunan operatör olduk. Bu kapsamda, bir kampanya da başlattık; faturalı bireysel müşterilerimize 1 ay, faturasız bireysel müşterilerimize de 1 hafta süreyle geçerli sınırsız WhatsApp kullanımını ücretsiz sunuyoruz. Kampanya süresince WhatsApp üzerinden yapılan mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşmalar müşterilerimizin internetinden yemeyecek. Vodafone Supernet 4.5G ile müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya devam edeceğiz."
Vodafone Yanımda üzerinden yararlanılabilecek
Vodafone'un yeni kampanyası 20 Ağustos - 20 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Vodafone'un tüm bireysel müşterileri bu tarihler arasında kampanya kullanım haklarını Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden aktif hale getirebilecek.
Reklam filmi de hazırlandı
Vodafone, yeni kampanyanın tanıtımı için bir reklam filmi de hazırladı. Team Red imzası taşıyan, gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen reklam filminde, Vodafone'un sunduğu kesintisiz internet deneyimiyle hayallerini gerçeğe dönüştüren bir kullanıcının hikayesi anlatılıyor. Filmde, <i "="">"Siz hayallerinizin peşinden giderken Vodafone Supernet 4.5G, kesintisiz internetiyle her adımda yanınızda" mesajı veriliyor.
Filmi izlemek için: https://youtu.be/NVOr16Tv1Ig
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