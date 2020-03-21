Vodafone TV İçerikleri Koronavirüs Salgını Sebebiyle Ücretsiz!

Vodafone TV, koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim gibi tedbirlerin arttığı mevcut dönemde, 4 binden fazla film, çocuk ve tematik video içeriği ile 80'den fazla TV kanalını ücretsiz sunuyor.