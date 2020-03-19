Hacker'lar, Corona Virüsü Üzerinde Test Yapan Hastaneye Saldırdı

Çek Cumhuriyeti'ndeki Brno Üniversite Hastanesi, Coronavirüs salgını sırasında felç edici bir siber saldırıya uğrayarak planlı operasyonlarını durdurmak zorunda kaldı. Saldırı, hastanenin kilit klinik sistemlerden veri tabanına bilgi aktarımı yapmasını engelledi ve IT sistemlerini kapatarak akut hastaları alternatif bir tesise yönlendirecek kadar ciddi olarak görüldü.
Ülkenin en büyük ikinci hastanesi olan tesis, ülkedeki en önemli COVID-19 test merkezlerinden biri ve bu saldırının hastanenin yeni virüs için testleri yapmasını engelleyip engellemediği henüz bilinmiyor.
Saldırının tam doğası henüz bilinmese de, hastanenin IT altyapısının bir fidye yazılımı (ransomware) ile şifrelenmiş olabileceğine dair ipuçları gözüküyor.
Olay, Çek Ulusal Siber ve Bilgi Güvenliği Dairesi (NÚKIB) tarafından doğrulandı ve kurum, kanun güçleri ve hastane çalışanları ile beraber çalışarak tesisi tam kapasitede çalışır hale geri getirmeye çalışıyor.
Şu ana kadar Coronavirüs ile ilgili siber suçlar phishing saldırıları (panik yaratıcı başlıklar ve kötü amaçlı ekler kullanan hedefli e-postalar) ve yanlış bilgi kampanyaları ile sınırlıydı. Ancak uzmanlar, salgının her türlü siber suçlu için avantajlı bir ortam yarattığı uyarısında bulunuyorlar.
İnsan riski istihbarat platformu OutThink kurucusu Flavius Plesu, suçluların Coronavirüs salgınını zayıf güvenlik çalışmalarından faydalanmak için bir şans olarak göreceğini belirtiyor. Plesu'nun TechRadar Pro'ya söylediği üzere "Kriz zamanlarında hackerlar fırsat görür. Ne yazık ki, pek çok hastane çalışanının coronavirüsün yayılmasını durdurmaya çalışmak için görev sınırlarının ötesinde çalışmaları ile beraber siber güvenlik hakkında düşünmüyorlar. Hackerlar bunu biliyorlar ve özel olarak sağlık sektörünü hedefleyecekler."
Pek çok Avrupa ülkesinde başlatılan uzaktan çalışma da siber güvenlik için bir tehdit oluşturabilir. Kendi evlerinden çalışan çalışanların güvenlik hakkında çok daha dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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