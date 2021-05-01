Volkswagen'in 1 Nisan'da Yaptığı Voltswagen Şakası Başına Bela Oldu

Volkswagen'in ID 4 EV modeline ilgi çekmek için yaptığı ve adını Voltswagen olarak değiştireceğini söylediği 1 Nisan şakası, otomobil devi hakkında soruşturma açılmasına neden oldu.