Siz Siz Olun, Uçağa Binerken Jet Motorunun İçine Bozuk Para Atmayın!

Devasa jetleri uçurmak kesin bir bilimdir ve hiçbir şey motordan daha fazla hassasiyet gerektiremez. Aşırı sıcaklık ve basınçlara sahip bir pervane sistemi, içindeki türbin kanatları inanılmaz koşullara dayanabilecek şekilde inşa edilmiştir - ancak motordan geçen büyük bir kuş gibi yabancı cisimler kazalara neden olabilir. Bu yüzden de, sizi gökyüzüne yaklaşık 10.670 metre kadar yükseltirken ve onlara hayatınızı teslim ederken, söz konusu bu motorlara küçük metal nesneler - örneğin madeni paralar - atmak son derece kötü bir fikir.
Ancak görünene göre bir kişi bu tavsiyeyi göz önünde bulundurmadı ve bildirilene göre, Weifang, Çin'den uçağına binerken, "iyi şans" için kalkış için bekleyen bir uçağın motoruna kırmızı kağıda özenle sarılmış altı küçük madeni para atmaya karar verdi. Haikou'ya doğru sorunsuz bir kalkış ve yolculuk yapmayı ümit eden Bay Wang, şans diliyordu ve bilmeden tüm uçuşu sabote ederek bir avuç madeni parayı motora doğru fırlattı. Havayolu şirketi Guangxi Beibu Gulf Airlines, bu garip olayı kısa bir süre önce Weibo üzerinde doğruladı.
Kalkıştan önce yapılan olağanüstü uçuş öncesi kontrollerin bir kanıtı olarak, olay yerindeki yetkililer motorun altında "küçük bir bozuk para koleksiyonu" fark ettiler ve bir uyarı yaptılar. Kısa bir süre sonra Wang, bozuk paraları içeri attığını itiraf etti ve uçuş iptal edildi. Ne yazık ki Wang polis tarafından gözaltına alınırken geri kalan 148 yolcu için bunun anlamı, yola çıkmak için ertesi sabaha kadar beklemek zorunda kalmaları oldu.
Şaşırtıcı bir şekilde bu olay, uçak motorlarına bozuk para atıldığı ilk sefer değil. Şubat 2019'da 28 yaşındaki Lu Chao, iyi şans için bir jet motoruna bozuk para attıktan sonra 17.200 dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı. Mahkemede, havayollarının uçakların motorlarına bozuk para atmamayı açıkça belirtmesi gerektiğini ve sağduyu bariz bir şekilde yeterli olmadığı için belirgin bir uyarı eksikliği olduğu söylenmişti.
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