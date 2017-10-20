Volkswagen elektrikli araba yarışına katılacak...
Volkswagen, önümüzdeki Haziran ayında düzenlenecek olan yarışa katılma planını duyurdu...
Volkswagen, geçtiğimiz ay EV için zaman çizelgesini duyurmuş ve 2030'a kadar 300 sıfır emisyonlu araç sözü vermişti. Etkileri hâlâ süren dizel skandalının ardından firma için bu sözün oldukça iyi bir PR hareketi olduğu kesin ve bu karar ile beraber firma, elektrikli araç filolarına adanan firmaların arasına geçiş yapmış durumda. Ancak bu sözü pekiştirmek adına firmanın yeni bir planı var gibi gözüküyor: Önümüzdeki Haziran ayında Colorado'da düzenlenecek olan Pikes Peak yüksek rakımlı yarışı için tamamen elektrikli bir spor araba üretmek.
Volkswagen, bu yeni prototipi üretmek için Wolfsburg'da Technical Development ekibi ile beraber çalışacak. Otomobil üreticisi, bu rota üzerinde elektrikli araçların 2016 yılında sahip oldukları sekiz dakika 57.118 saniye olarak belirlenen rekoru kırmayı planlıyor. Pikes Peak International Hill Climb 20 kilometre uzunluğunda ve 4267.2 metre yüksekliğinde biten 1524 metrelik bir tırmanışa sahip.
Volkswagen kurul üyesi Dr. Frank Welsch, yapılan basın açıklamasında Pikes Peak'in Dünya'nın en ünlü araba yarışlarından biri olduğunu söylerken, yarışın muazzam zorluğunun yeni teknolojilerin yeteneklerini denemek için ideal olmasına sebep olduğunu söylemekteydi. "Elektrikli yarış arabamız yenilikçi batarya ve sürüş teknolojileri ile donatılacak. Pikes Peak'teki aşırı gerilim testi gelecek geliştirmelere fayda sağlayacak önemli bulgular sunacak ve ürünlerimiz ile teknolojilerini göstermemize imkan tanıyacak."
Levent Öztürk
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