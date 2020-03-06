VPN Kullanmak Yasal mı?

İnternette kimliğinizi saklamaya, yasakları atlatmaya ve gizliliğinizi korumaya yarayan VPN'in yasal olup olmadığını merak ediyorsanız, bunun basit bir cevabı var: Evet, yasal. Ancak bu cevap, farklı ülkelerde farklı olabiliyor.
Ülkelerin VPN kullanımıyla ilgili kanunları değişiklik gösterebiliyor. Bu kanunlar, sadece bu ülkelerde yaşayanlar için değil, bazı durumlarda bu ülkelere seyahat edenler için de geçerli.
VPN'ler ABD'de Yasal mı?
Evet, VPN ABD'de yasallar. Amerika Birleşik Devletleri'nde VPN kullanımına izin veren veya yasaklayan bir kanun bulunmuyor. Büyük VPN sağlayıcılarının neredeyse tamamı, hizmetlerini tüm Amerikan vatandaşlarına açık durumda.
VPN'ler İngiltere'de Yasal mı?
ABD'de olduğu gibi İngiltere'de de VPN kullanımını yasaklayan bir kanun yok.
VPN'ler İrlanda'da Yasal mı?
Cevap yine evet. Batı dünyasının büyük bölümünde olduğu gibi İrlanda hükümetinin VPN kullanımını kısıtlamaya yönelik herhangi bir adımı yok.
VPN'ler Nerede Yasa Dışı?
Rusya ve Belarus'un VPN erişimini engellediği veya kısıtladığı biliniyor. Rusya, Temmuz 2017'de çıkardığı bir kanunla VPN kullanımını yasak hale getirmişti. Ancak ilginç bir biçimde bu yasak, kurumsal VPN'leri kapsamıyor. Benzer şekilde Rusya'ya giderseniz ve şirket sunucularınıza VPN üzerinden bağlanırsanız, kanunları çiğnemiş olmuyorsunuz.
Bununla birlikte Avrupa Birliği'ne üye olan ve VPN'i kanunlarıyla engelleyen bir ülke bulunmuyor.
Çin, Şubat 2018'den bu yana tüm telekom firmalarının ticari VPN'lere olan erişimi engellemesini talep etti. Ülkede yalnızca hükümet tarafından sağlanan VPN hizmetleri kullanılabiliyor ve bunlar, sadece sınır ötesi işlemlerle uğraşan şirketlere sunuluyor.
VPN'lerin yasa dışı veya kısıtlı olduğu ülkeler arasında İran, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Türkmenistan ve Kuzey Kore de var.
VPN'ler Türkiye'de Yasa Dışı mı?
Ülkemizde VPN'lerin kullanımını engelleyen bir kanun bulunmuyor. Dolayısıyla Türkiye'de VPN kullanımı yasa dışı değil. Bununla birlikte bazı VPN hizmetlerine erişimde sorun yaşandığı biliniyor.
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