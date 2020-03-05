WhatsApp, Google Drive Yedeklerini Şifreleme Üzerinde Çalışıyor

WhatsApp, Android'de mesajlarınızı Google Drive'a yedeklemenize izin veriyor. Ancak WhatsApp mesajları Google Drive'a yüklendiğinde, şifreli olma özelliğini kaybediyor. Şimdi ise firmanın bunu değiştirmek ve Drive yedeklerini parolayla korumak için çalıştığına dair bazı ipuçları ortaya çıktı.
İşlevi 2.20.66 sürümünde etkinleştirmeyi başaran WABetaInfo'ya göre işlev, şu an WhatsApp tarafından test ediliyor. İşlev, WhatsApp menülerinde görünse de çalışmadığı ve boş sayfaya gittiği söyleniyor. Yine de işlev hazır olduğunda Ayarlar > Sohbet > Sohbet yedeği altında görüneceği ortaya çıkmış oldu.
Bu işlevi kullanmanız halinde parolanızı unutursanız, doğal olarak sohbetlerinizi geri yüklemeniz mümkün olmayacak. Test edilen işlevin ne tür bir şifreleme kullandığına dair bir işaret ise yok.
WhatsApp'ın yeni işlevleri sunmakta çok yavaş olabildiğini düşünürsek, bu işlevin yayınlanması da biraz zaman alabilir.
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