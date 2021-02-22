Vur, Daha da Sert Vur... Destruction AllStars İncelemesi

Aranızda Carmageddon'ı hatırlayanlar var mı? 1997 yılında piyasaya çıkan bu sadist oyun, bir hayli eleştirilere maruz kalmış fakat sunduğu eğlence ile yıllara meydan okumuş bir yapımdı. Dönemin kült oyunları DOOM, Duke Nukem, Quake ve türevleriyle benzer düzeyde şiddet unsuru içermesine karşın onu daha sadistik bir yapım haline getiren ana unsur ise, direksiyon başındaki karakterimizin tavrı ve söylemleriydi. Hoş, Destruction AllStars, Carmageddon'a kıyasla çok çok çok minnoş bir yapım. Fakat arabayla başka araçları parçalama konusu işlendiğinde, aklıma ilk gelen hep Carmageddon olmuştur. Oynamadıysanız bir bakın derim.
Destruction AllStars'ta da dediğim gibi amacımız, bir arenada rakiplerin araçlarını parçalamak ve liderliğe oynamak. PlayStation 5'in ilk özel oyunlarından biri olan Destruction AllStars, aslında temelde Burnout ve Flatout gibi yapımların, Rocket Leage, Fortnite ve Overwatch gibi popüler yapımlarla aynı potada eritilmiş hali. Görsel tarz olarak ise tıpkı WWE 2K Battlegrounds'a benzeyen yapımda, (şu an için) 4 arena ve 16 karakter var. Seçeceğiniz karakter ile bu 4 arenada kozlarınızı diğer rakiplerle paylaşıyor ve en çok puanı toplamaya uğraş veriyorsunuz. Bunu yaparken de rakiplerin araçlarına vurmanız, daha sert (!) vurmanız gerekiyor.
Sağ analog ile ne kadar hızlı vurursanız o kadar çok puan topladığınız oyunun mekanikleri bir hayli eğlenceli. DualSense'in adaptif tetikleriyle de eğlence katlanıyor. Gazlarken şiddeti hissediyor ve aracınız parçalanmaya yüz tuttuğunda seyirmeye başlayan R2 tuşundan, atlamanız gerektiğini anlıyorsunuz. Tabii ki daha önce aracınızı biri ele geçirmezse! Evet, başkaları aracınızı çalabileceği gibi, siz de başkalarının araçlarını çalabiliyorsunuz. Çalmak veya engellemek için doğru tuşlara doğru zamanda basmanız lazım.
Mayhem, Gridfall, Stockpile ve Carnado şeklinde bulunan arenaların her birinde farklı dinamikler var. Mayhem'de rakip araçları parçalamak zirveye çıkmaya yetiyorken, Carnado'da rakiplere saldırdığınızda dökülen dişlileri toplamanız, Stockpile'de bunları bankalarda biriktirmeniz ve Gridfall'daysa aynı zamanda zemine dikkat etmeniz şart. Vurup dökmenin yanı sıra farklı mücadelelerin de katılmış olması, oyunu diri tutuyor. Bu arada arenada sürekli direksiyon başında da değilsiniz, aracınızı terk etmeniz ve çevre platformları da arşınlamanız lazım.
Oyundaki her karakterin farklı birtakım yetenekleri var, bu karakterlerin sahip oldukları araçların da aynı şekilde. Bu özellikler çok derinlik olmasa da, birbirlerinden farklılar ve oynadıkça daha etkin kullanmayı çözüyorsunuz. Öte yandan karakter ve araçların kozmetik özelliklerini değiştirebileceğiniz bir bölüm de yer alıyor. Kostümler ve ifadelerle karakteri şekillendirebilirsiniz, ancak burada oyun içi satın alım sistemi devreye giriyor ve can sıkıyor. Zira kostüm ve ifadelerin yanı sıra oyuna katılan mini hikaye bölümü de parayla açılıyor.
Destruction AllStars, kuşkusuz çok oyunculu bir oyun. Fakat mini hikaye bölümü diyebileceğimiz Mücadele Serisi de var. Özellikle Multiplayer salonlarına girmeden önce botlarla alıştırma yapmanız ve bu Mücadele Serisi'ni tamamlamanız (en azından birini) hem karakterlerin özelliklerini keşfetmenizde hem de arenaların yapılarını öğrenmenizde faydalı olacaktır. Bu Mücadele Serisi'nde sadece Ultimo'nun bölümlerini ücretsiz olarak oynayabiliyor, sonrakileri için ne yazık ki para ödemeniz gerekiyor.
Sonuç
Destruction AllStars, keyifli bir yapım olmuş. Araç kullanımı akıcı, rakip araçlara indirdiğiniz darbeler tatmin edici, karakterinizin çevikliğini kullanarak platformlarda dolaşmak da eğlence unsurunu katlıyor. Online arenalar çeşitlenecektir kuşkusuz fakat microtransaction içermesi üzücü. Öte yandan maçlarda efektler ve taraftar tezahüratları oyunu dolduruyor, ancak alttan alttan çalacak gaz müzikler de güzel olabilirmiş, yok. Yine de çok oyunculu ve eğlenceli bir temayı arayan, rekabet unsurunu da seven PS5 sahipleri keyif alacaklardır. Özellikle PS5 parti gecelerini müthiş eğlenceli kılabilir.
CHIP Online Notu: %70
KÜNYE
- Yayıncı: Sony Interactive Entertainment
- Geliştirici: XDev Studios Europe, Lucid Games
- Tür: Aksiyon / Yarış
- Platform: PlayStation 5
- Web: playstation.com
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