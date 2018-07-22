Walking Dead 9. Sezondan 5 Dakikalık Video
The Walking Dead'in merakla beklenen 9. sezonuna ait 5 dakikalık video, San Diego Comic-Con etkinliğinde yayınlandı. Ama bir de kötü haber var!
Geçtiğimiz günlerde ilk posteri ile karşımıza çıkan The Walking Dead 9. sezon, bu kez çok daha detaylı bir biçimde sahnedeydi. San Diego Comic-Con panelinde konuşan Andrew Lincoln (dizideki adıyla Rick Grimes) önemli açıklamalar yaptı. Ama asıl heyecan verici olan, 9. sezondan 5 dakikalık ilk trailer'ın yayınlanmış olmasıydı.
Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz gibi, The Walking Dead'in bizlere sunacağı daha çok fazla şey var. Ama bir de kötü haberden bahsetmek gerek. Rick Grimes karakterinin 9. sezon ile birlikte diziden ayrılacağı konuşuluyordu. Ve Andrew Lincoln, ilk kez bunu doğruladı. Grimes'ın nasıl bir senaryo ile diziden ayrılacağı henüz belli değil ama artık, 9. sezonun bir yerlerinde, Rick'e veda etmemiz gerektiğini kesin olarak biliyoruz.
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