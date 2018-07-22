Walking Dead 9. Sezondan 5 Dakikalık Video

The Walking Dead'in merakla beklenen 9. sezonuna ait 5 dakikalık video, San Diego Comic-Con etkinliğinde yayınlandı. Ama bir de kötü haber var!

Walking Dead 9. Sezondan 5 Dakikalık Video

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

TEKNOLOJİK EV ELEKTRONİĞİ ÜRÜNLERİ

TASARIM BİLGİSAYARLARI

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Repost for Instagram Nasıl Kullanılır?
Dizüstü Bilgisayarlara Akıllı Batarya Garantisi!
Tesla Model 3 teslim süreleri hızlandı...
İnternet Radyolarını Oyunlara Taşıyın!
Destansı PUBG Turnuvasından Canlı Yayın!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir