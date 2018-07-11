Walking Dead'in 9. Sezondan İlk Görsel
The Walking Dead'in merakla beklenen 9. sezonundan ilk görsel yayınlandı; yeni soruları beraberinde getirdi!
The Walking Dead'in 8. sezonu, Negan'ın yakalanması ile sona ermişti ve hayranlar, şimdi 9. sezonu merakla bekliyor. Bu merakı pek fazla gideremese de, en azından artık elimizde bir ipucu var. AMC, The Walking Dead 9. sezon için, yukarıda görebileceğiniz ilk tanıtım görselini yayınladı.
Görselde dikkat çeke ilk detay, yıkık Beyaz Saray. Bu da, Rick Grimes ve arkadaşlarının, yeni sezonda Washington'a sürüklenecekleri izlenimini yaratıyor. İlk olarak 8. sezonda gördüğümüz gizemli helikopter de, 9. sezon posterinde yerini alıyor. Bu helikopterin, dizinin geleceğinde önemli bir yer tutacağını kestirmek pek güç değil.
Ekim 2019 tarihinde yayınlanması beklenen The Walking Dead 9. sezon için daha önce pek çok söylenti duymuştuk. Bunlar arasında, Rick Grimes ve Maggie'nin bu sezon içerisinde diziden ayrılacağı söylentileri büyük dikkat çekiyor.
Nurullah Demirağ
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