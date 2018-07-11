Walking Dead'in 9. Sezondan İlk Görsel

The Walking Dead'in merakla beklenen 9. sezonundan ilk görsel yayınlandı; yeni soruları beraberinde getirdi!

Walking Dead'in 9. Sezondan İlk Görsel

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Amazon Prime Day 16 Temmuz'da Başlıyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
WhatsApp Sahte Haberlere Karşı Ödül Sunuyor
WhatsApp'ın "İletildi" İşlevi Kullanıma Sunuldu
Game of Thrones'a Bir Veda Daha
Üç Kullanışlı Parmak İzi Kilidi İpucu
Samsung'un Yapay Zekası, Microsoft Testini Geçti

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir