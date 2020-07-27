Wear OS'lu Oppo Watch Geliyor; Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Google'ın akıllı saat işletim sistemini kullanan Oppo Watch'ın tanıtım tarihi açıklandı! Peki, cihazın Çin'de daha önce tanıtılan sürümünden ne farkı var?

Wear OS'lu Oppo Watch 31 Temmuz'da Tanıtılacak
Oppo Watch (Global)

Oppo, Google'ın Wear OS platformunu kullanan akıllı saatini 31 Temmuz'da tanıtmaya hazırlanıyor. Tanılması beklenen Oppo Watch, bu sene Çin'de tanıtılan saatin global sürümü olacak.

Oppo Watch (Global)

Oppo'nun paylaştığı görüntülere baktığımızda Oppo Watch'ın tasarımının Apple Watch'a çok benzeyeceğini görüyoruz. Cihazın Çin'dek sürümünden en önemli farkı ise Çin'de firmanın kendi geliştirdiği ColorOS'u kullanırken, global sürümün Wear OS'u kullanacak olması. ABD Federal İletişim Komisyonu'ndaki belgelerde görünen özellikler, birçok teknik ayrıntının değişmediğini gösteriyor.

Oppo Watch (Global)

Buna göre Oppo Watch, Çin sürümünde de bulunan Snapdragon Wear 2500'ü kullanacak. Bu yonga setine 1GB RAM eşlik ederken, pil kapasitesi 430mAh olacak. Cihazın 1,9 inç 402x476 piksel AMOLED ekranla geleceğine inanılıyor.

Oppo Watch'ın global sürümünün fiyatı henüz belli değil.

Oppo Watch (Global)
Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 30 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Honor cep telefonu fırsatı
BİM 29 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda Drone, Dijitsu TV, Bluetooth Hoparlör ve birçok ürün...
Atiye 2. sezon ne zaman, tarih belli oldu mu? Atiye 3. sezon çekimleri başladı
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi kanalda? Gözler Türkiye Kupası final maçında
Günün En çok Okunanları
BMW'den Büyüleyici Bir Model Daha: X7 Dark Shadow Tanıtıldı
Higgs Bozonu nedir? Neden Tanrı Parçacığı deniyor?
Yapay Zeka "Go Kasa" ile Turkcell Müşterilerinin Hizmetinde
Intel'den Şok: İşlemci Devi, Beklenen İşlemcilerini Erteleme Kararı Aldı
Mortal Kombat karakterleri: 1992'den 2020'ye kısa bir tur

 

 