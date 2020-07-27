Wear OS'lu Oppo Watch Geliyor; Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Oppo, Google'ın Wear OS platformunu kullanan akıllı saatini 31 Temmuz'da tanıtmaya hazırlanıyor. Tanılması beklenen Oppo Watch, bu sene Çin'de tanıtılan saatin global sürümü olacak.
Oppo'nun paylaştığı görüntülere baktığımızda Oppo Watch'ın tasarımının Apple Watch'a çok benzeyeceğini görüyoruz. Cihazın Çin'dek sürümünden en önemli farkı ise Çin'de firmanın kendi geliştirdiği ColorOS'u kullanırken, global sürümün Wear OS'u kullanacak olması. ABD Federal İletişim Komisyonu'ndaki belgelerde görünen özellikler, birçok teknik ayrıntının değişmediğini gösteriyor.
Buna göre Oppo Watch, Çin sürümünde de bulunan Snapdragon Wear 2500'ü kullanacak. Bu yonga setine 1GB RAM eşlik ederken, pil kapasitesi 430mAh olacak. Cihazın 1,9 inç 402x476 piksel AMOLED ekranla geleceğine inanılıyor.
Oppo Watch'ın global sürümünün fiyatı henüz belli değil.
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