Cep telefonunda hijyeni unutmayın: "Günde iki kez dezenfekte edin"

Türkiye ve dünya Corona Virüsü konuşuyor. Peki, cep telefonları virüsler açısından ne kadar güvenli? Virüslere karşı cep telefonlarımızı nasıl hijyenik tutabiliriz?

Cep telefonunda hijyeni unutmayın

Uzmanlar Corona Virüse karşı elleri yıkamanın çok önemli olduğu konusunda hemfikir. Peki ya gün içinde sıklıkla elimizde olan cep telefonları? Cep telefonlarında da hijyen konusunu ihmal etmemek gerekiyor. 

CEP TELEFONUNDAN VİRÜS BULAŞIR MI?

Uzmanlara göre sürekli elle temas edilen cep telefonları temizlenmediği takdirde hastalıklara davetiye çıkarıyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Meral Sönmezoğlu, sürekli elde tutulan cep telefonlarının eldeki bakterileri topladığına dikkat çekerek "Telefon üzerinde üreyen bakteriler ağza, buruna giriyor o bölgelerde enfeksiyona neden olabiliyor" diyor.

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