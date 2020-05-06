Web Siteleri, Verdikleri Sözü Tutuyor mu? Bu Eklenti ile Kendiniz Öğrenin!

Yeni bir web tarayıcısı eklentisi, web sitelerinin kendi gizlilik ilkelerinde yazanlara uyup uymadığını kontrol ediyor ve gerektiğinde sizi uyarıyor!

Gizlilik İlkelerini Kontrol Eden Eklenti

Gizlilik ilkeleri olan her web sitesi, bu ilkelere uymayabiliyor. Bunu ilk bakışta anlamanın kolay bir yolu şu ana kadar yoktu. Ancak Kanada'daki Waterloo Üniversitesinden araştırmacılar, web sitelerinin kendi gizlilik ilkelerine uyup uymadığını kontrol eden bir web tarayıcısı eklentisi oluşturdular.

Mitigator adlı yazılım tabanlı sistem, kendi gizlilik ilkelerine uyan bir web sayfasını ziyaret ettiğinizde sizi bunun hakkında bilgilendiriyor. Siteye eposta adresinizi girmeniz gerekiyorsa ve gizlilik ilkelerinde bundan söz edilmiyorsa, Mitigator tarafından bir uyarı gösteriliyor. Bunun gibi önlemlerle verinizin nasıl kullanılacağı hakkında kontrol sahibi olmanız amaçlanıyor.

Apple, Google ve Facebook gibi firmalar, geçtiğimiz birkaç senede gizlilik ilkelerini basitleştirerek, daha anlaşılır bir hale getirdiler. Bunda Avrupa'da geçerli olan ve şirketlerin veri kullanımı hakkında "açık ve saydam" olmalarını şart koşan Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) de etkisi var, ancak gizlilik ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hala yapılacak şeyler var. Mitigator, bu konuda ihlalleri bulmaya yönelik iyi bir yol olabilir.

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