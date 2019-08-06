Web'de Sörfü Hızlandıran 5 Chrome Eklentisi
Chrome ile internette daha hızlı dolaşmanızı sağlayacak 5 eklentiyle tanışın!
Chrome'un kaynak tüketiminin az olduğunu söylemek zor, ancak tarayıcının çok hızlı çalışması, nefret etseniz bile ondan vazgeçmeyi zorlaştırıyor. Aşağıda Chrome ile internette daha hızlı dolaşmanızı sağlayabilecek 5 eklentiyi bir araya getirdik.
Bu eklentilerin PC'nizi hızlandırmayacağını, web sayfalarının yüklenme hızına odaklandığını belirtelim. Eğer tarayıcınızın kendisi yavaşlıyor ve donuyorsa, bu eklentilere değil, RAM kullanımını azaltmaya veya RAM'inizi yükseltmeye ihtiyacınız var demektir.
1. FasterChrome (Chrome)
FasterChrome, web tarayıcısı içerisindeki fare hareketlerinizi izliyor ve hangi bağlantıya tıklayacağınızı tahmin ederek, sayfaları önceden yüklüyor. Eklenti, şu şekilde çalışıyor:
Fareyi herhangi bir bağlantının üzerinde 65 milisaniyeden uzun tutarsanız, FasterChrome bu bağlantıyı önceden yüklemeye başlıyor. Fareyi bu kadar süreyle bağlantının üzerinde tutmanız, iddiaya göre bağlantıya yüzde 50 ihtimalle tıklamanız anlamına geliyor. Eklenti, kaynaklardan tasarruf etmek için sadece HTML kodunu önceden yüklüyor.
İndirin: FasterChrome (Chrome)
2. Web Boost (Chrome)
Web Boost, sayfaları hızlandırmak için ön-yüklemek yerine farklı bir yol izliyor. Eklenti, tüm web sitelerinin sıkça kullandığı kodları (sosyal medya paylaşma düğmeleri, Google AdSense kodu, Bootstrap, JQuery vs.) tekrar indirmeyi engelleyerek yüklenme süresini hızlandırıyor. Bir başka deyişle CDN'lere olan bağlantılar, yerel olarak karşılanıyor.
Eklenti herhangi bir yapılandırmaya ihtiyaç duymuyor.
İndirin: Web Boost (Chrome)
3. AMP Browser Extension
Bir Google projesi olan eklenti, Google'ın mobil interneti hızlandırma girişimini, resmi olmasa da, masaüstüne taşıyor. AMP sayfalarının HTML, JavaScript ve CSS kodları optimize edildiğinden ve bunlar Google'ın sunucusundan geldiğinden, site çok daha hızlı yükleniyor.
Eklentinin mavi simgesine tıklayarak AMP ile tam sayfalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
İndirin: AMP Browser Extension (Chrome)
4. McAfee Web Boost (Chrome)
2000'lerin başlarındaki açılır pencerelerden sonraki internetteki en sinir bozucu şeylerden bir tanesi, kendi kendine oynamaya başlayan videolar. Kullanıcılar bunu durdurmanın yolunu bulsalar da geliştiriciler, videoları otomatik oynatmak için yeni yollar keşfetmekten vazgeçmiyorlar.
McAfee Web Boost, bu konuda diğer eklentilerden daha başarılı ve birçok videoyu başlamadan durdurabiliyor.
İndirin: McAfee Web Boost (Chrome)
5. Shut Up (Chrome, Firefox, Safari)
Özellikle YouTube, Twitch gibi büyük yayınların yorum bölümleri, içine düşmek istemeyeceğiniz birer bataklık gibiler. Tanımadığınız birinin akıllara ziyan veren yorumuyla karşılaşmak ve saçlarınızı yolmak istemiyorsanız, Shut Up ile web sayfalarındaki tüm yorumları gizleyebilirsiniz. Yorumları görmediğinizde, onlara takılıp zaman harcama ve daha sonra bundan pişman olma olasılığı da ortadan kalkacak.
Yorumları görmenin faydalı olacağına inandığınız bir site varsa eklenti, dilediğiniz siteleri birkaç tıklamayla filtrenin dışında bırakmanıza izin veriyor.
İndirin: Shut Up (Chrome, Firefox, Safari)
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