Western Digital Hakkında En Son Bilgileri Yetkili İsimden Aldık

Western Digital, düzenlediği WD Black lansmanı ile yeni ürünlerini tanıttı. Lansman sonrasında ürünler hakkında merak edilenleri SanDisk Kıdemli Satış Müdürü Yosi Rafael'e sorduk; yeni ürünlerden COVID-19'a ve Türkiye'de E-spor'a kadar konuştuk.

  • Ercan Uğurlu
WD Hakkında En Son Bilgileri Yetkili İsimden Aldık
Yosi Rafael

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