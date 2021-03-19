Western Digital Hakkında En Son Bilgileri Yetkili İsimden Aldık

Western Digital, kısa bir süre önce oyuncuların kurulumlarını geliştirmelerine ve yeni nesil oyunların yolunu açtığı gelişen oyun ortamına uyum sağlamalarına yardımcı olan üç yeni WD_BLACK ürününü tanıtmış ve bu haberimizde ürünler hakkında geniş bilgiyi sizlere sunmuştuk. Bu defa ise yeni tanıtılan ürünler ve oyuncuları yakından ilgilendirecek pek çok konu için SanDisk Kıdemli Satış Müdürü Yosi Rafael ile bir söyleşi gerçekleştirdik.
CHIP: Öncelikle hayırlı olsun. Yeni WD_BLACK ailesi tanıtıldı ve özellikle oyuncular için fazlasıyla yararlı seçenekleri tüketicilerle buluşturdunuz. İlk etapta bu ürünlerle başlamak istiyoruz. Yeni WD_BLACK ailesi müthiş hızlara erişiyor gibi görünüyor. Yeni ailede yer alan WD_BLACK SN850 NVMe SSD, klasik NVMe SSD performansını yükseltirken, WD_BLACK An1500 NVMe Eklenti Kartı ise sıra dışı bir kullanım ve fazlasıyla tatmin edici performans sergiliyor gibi gözükmekte. Bu ürünler hakkında bilgi verebilir misiniz? Ürünler Türkiye'de ne zaman satışa sunulacak ve fiyat aralığı ne olacak?
Yosi Rafael: WD_BLACK D50 şu an Türkiye'de satışta ve diğer iki ürün; SN850 ve AN1500 yakında satışa sunulacak. Fiyat aralığı söz konusu olduğunda, bunların ucuz ürünler olduğunu söyleyemem, ancak sundukları performans göz önüne alındığında, fiyat/performans oranının kesinlikle avantajlı olduğunu söyleyebilirim. D50, 3.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
CHIP: Bir diğer yenilikçi ürününüz ise WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD. Özellikle masasında düzen meraklılarının ilgisini çekecek gibi görünen bu cihaz hem oyunculara hem yüksek performansı gözetenlere hitap ediyor. Tüketicilerin bu cihazı tercih etmeleri, onlara ne gibi faydalar sağlayacak? Alternatiflerinden ne gibi farklar sunuyor? Yine aynı şekilde bu cihaz Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak?
Yosi Rafael: D50 inanılmaz derecede kompakt ve güçlü bir cihaz. Maksimum performansa sahip gaming dizüstü bilgisayarları için özel olarak üretildi. Ayrıca, yoğun oyun seansları sırasında tüm silindirlere ateş ettiğinizden emin olmak için düşük güçlü oyun modunu kullanarak, sürücünüzün sağlığını takip edip, performansı optimize etmenize olanak tanır. Eğlenceli bir detay ise renkleri ve 13 farklı desen efektine sahip özel ışıklandırması.
CHIP: Türkiye ekonomik sıkıntılar yaşamaya devam ediyor; donanım ürünlerinin yüksek fiyatları hakkındaki düşünceleriniz neler?
Yosi Rafael: Ürünler mevcut ekonomiler için yüksek fiyatlı görünüyor ancak WDC dünya çapında ürünleri doğru fiyatlandırmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Hepimiz, dünya ekonomilerinin kısa sürede pandemiden önce olduklarından çok daha güçlü bir şekilde geri döneceğini umuyoruz.
CHIP: Covid-19 Western Digital'i nasıl etkiledi? Türkiye'de ve dünyada bu dönemde ne tür değişimlerle karşılaştınız? Pandemide tüketici tercihleri ve pazar paylarınız nasıl etkileniyor?
Yosi Rafael: Dünya çapında 60 binin üzerinde çalışanımızla birlikte acil önlemler aldık. COVID-19 nedeniyle insanların hayatlarında çok büyük değişiklikler meydana geldi ve birçok insan evlerinden çalışmaya başladı. Bu yeni çalışma düzeninin bir sonucu olarak, insanlar daha fazla depolama alanına ihtiyaç duymaya başladı. WDC, portföyünde pratik, kullanımı kolay kişisel depolama aygıtları bulunduruyor ve bunlar; evde çalışırken pratik veri depolama çözümlerine ihtiyaç duyan birçok kişi için kullanışlı oldu. Örneğin SanDisk markamızla, suya ve düşmeye dayanıklı, en önemlisi çok hafif, kompakt ve kullanımı kolay Extreme Portable SSD serisine sahibiz. Doğrudan mobil cihazınıza bağlanabilen Dual-Drive veya iXpand iki taraflı bellek cihazlarımız, bu süre zarfında yalnızca sosyal medya gönderilerine yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda büyük ölçüde tabletlere bağlı olan çevrimiçi eğitim sürecine de çok yardımcı oldu. Ve birçoğumuzun bu zor zamanlarda edindiği hobileri desteklemek söz konusu olduğunda, WD_BLACK her zaman yanınızda.
CHIP: Son dönemde dünyada yavaş yavaş popular hale gelmeye başlayan Cloud Gaming hakkındaki düşünceleriniz neler?
Yosi Rafael: Cloud Gaming'in harika olma potansiyeli var. Aynı zamanda, gecikme, kullanıcının sahip olduğu teknolojiden bağımsız olarak büyük bir sorun olmaya devam ediyor. MMO sunucusunun herhangi bir bölümünde gecikme sorunları varsa, bundan tüm kullanıcılar etkilenir, bu da MMO mimarisinin ve sistemlerinin sürekli olarak geliştirilmesini ve izlenmesini gerektirir.
CHIP: Son olarak, Türkiye'de espor'un geleceği hakkındaki düşünceleriniz neler?
Yosi Rafael: Kişisel olarak, Türkiye'de e-sporun geliştiğine ve büyüdüğüne inanıyorum. İstanbul Wildcats'ten Orlando Calumeno'nun da belirttiği gibi, büyük bir hızla büyümeye devam ediyor ve kesinlikle dünyanın geri kalanından eksik kalmıyor.
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