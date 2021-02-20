Western Digital Yeni Gaming Black SSD Ailesini Tanıttı! İşte O Ürünler!

Western Digital, oyuncuların kurulumlarını geliştirmelerine ve yeni nesil oyunların yolunu açtığı gelişen oyun ortamına uyum sağlamalarına yardımcı olan üç yeni WD_BLACK ürününü tanıttı. İşte yeni WD_BLACK SSD'leri, özellikleri ve fiyatları!