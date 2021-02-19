Yeni iPhone, Geride Kaldığı Bu Alanda Android'li Rakiplerine Fark Atabilir

Apple, iPhone'ları ile ekran tazeleme savaşının çok gerisinde kaldı. Ama şirket, yeni iPhone ile bunu değiştirmeyi düşünüyor. Hatta rakiplerinin sunduğu 120Hz'i bile geride bırakacak gibi görünüyor.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 13'e 240Hz Hızında Ekran mı Geliyor?

Samsung Galaxy S21, OnePlus 8T ve yeni çıkan amiral gemilerinde 120Hz ekran tazeleme hızı görürken, Apple'ın bu yılın bombası iPhone 12 serisinde sadece 60Hz tazeleme hızına yer verilmiş olması, akıllı telefon pazarı için önemli bir tezat oluşturuyor. Apple, ekran tazeleme hızın yarışında geride kalmış olabilir, fakat şirketin bir sonraki modelinde bunu gidereceğine dair önemli ipuçları var. Hatta öyle ki Apple, iPhone 13 ile tüm rakiplerini geride bırakarak 120Hz'in de üzerine çıkabilir.

Bu teori, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nde yakın bir zamanda yayınlanan ve Patently Apple tarafından tespit edilen bir Apple patentine dayanıyor. Buna göre şirket, ekran yenileme hızı savaşına iPhone 13 (ya da önemli kaynaklara göre iPhone 12S) serisiyle girecek ve piyasadaki rakiplerinden çok daha yüksek tazeleme hızı sunacak.

Patentte bahsedildiğine göre iPhone 13 serisinde 240Hz tazeleme hızı bile gelebilir. Öyle ki, petent örneğinde yerel yenileme hızının 2, 3 veya 4 katına kadar çıkartılabileceği bilgisi yer alıyor. Yani iPhone 13 serisinde yerel olarak yine 60Hz tazeleme hızı sunulsa bile, panel teknolojisi bu değeri artırabilecek ve ihtiyaç anında 240Hz'e kadar yükseltebilecek.

Samsung'da da adaptif ekran yenileme hızı olarak sunulan bu özellik, Galaxy S21'lerde ekranın tazeleme hızının 10Hz ila 120Hz arasında değişmesine imkan tanıyor. Böylece hem yüksek ekran tazeleme hızı yakalanmış hem de pil tasarrufunda bulunulmuş oluyor.

Öte yandan Apple, iPad Pro modellerinde 120Hz'e kadar ekran tazeleme hızın sunan ProMotion teknolojisine sahip panelleri zaten kullanıyor. Bunun şimdi iPhone ve hatta Apple Watch'a da gelebileceği konuşulurken, sizce de Apple gerçekten de iPhone 13'te 240Hz tazeleme hızına sahip ekranlar kullanır mı dersiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşın!

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