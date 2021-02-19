Yeni iPhone, Geride Kaldığı Bu Alanda Android'li Rakiplerine Fark Atabilir

Apple, iPhone'ları ile ekran tazeleme savaşının çok gerisinde kaldı. Ama şirket, yeni iPhone ile bunu değiştirmeyi düşünüyor. Hatta rakiplerinin sunduğu 120Hz'i bile geride bırakacak gibi görünüyor.