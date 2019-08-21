Westworld'ten Yeni VR Oyunu Geldi!
HBO'nun Westworld dizisi için hazırladığı yeni VR oyunu Westworld Awakening tanıtıldı; tanıtılması ile yayınlanması bir oldu!
- Levent Öztürk
HBO, bir Westworld sanal gerçeklik oyunu duyurdu ve bu oyun için çok beklememiz de gerekmedi. Survios, Kilter Films ve Wesworld'ün yöneticileri tarafından üretilen bu oyun Oculus Store, Viveport ve Steam'e gelmiş durumda ancak sadece PC'ye bağlı başlıklarda oynanabiliyor. Şu anda Oculus Quest için yayımlanması planı ise bulunmuyor. Ayrıca dünya genelinde VR salonlarında da oynanabilir olacak.
Westworld Awakening, daha önceki Westworld VR deneyimlerinden daha derin ve Variety'nin söylediğine göre dizinin ikinci sezonunda gerçekleşirken, beş bölümlük ayrı bir hikayesi bulunuyor.
Ana karakter, hayatta kalmaya ve kurban olmaya mahkum olduğu bir dünyada kendi farkına varan, kaderini kendi ellerine almaya çalışan Kate adlı bir host. Kollarınızı koşar gibi hareket ettirerek karakteri ilerletiyorsunuz ve nesnelerin arkasına eğilmek ve neler olduğu için bakmak için hareket komutlarını kullanıyorsunuz.
Mesa Hub'ı keşfederek diğer hostlar ile etkileşime girilebiliyor ve ayrıca etraftaki zararlardan kaçınırken ipuçları aranıyor. Oyunun dört ve altı saat arasında bir süresi var ancak geliştirici ekibi, oyunda "çok uzun zaman" harcayabileceğinizi söylüyor. Oyunun fiyatı ise 30 dolar.
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