WeTransfer'de Dosyalar Yanlış Kişilere Gitti!
İnternetin belki de en büyük dosya gönderme hizmeti, bir sorundan dolayı dosyaları yanlış kişilere gönderdiğini itiraf etti!
Dosya paylaşma hizmeti WeTransfer, yaşadığı bir sorundan dolayı iki gün boyunca dosyaları yanlış kişilere gönderdiğini söyledi.
WeTransfer, diğer çoğu dosya gönderme hizmetinin aksine 2GB'a kadar dosyaları ücretsiz göndermeye olanak tanıyor. Ücret ödeyen kullanıcılar, bir kerede 20GB dosyalar gönderebilirken, dosyalara parola ekleyebiliyorlar. Firma, 16 ve 17 Haziran'da kullanıcılara gönderdiği epostada dosyaların yanlış kişilere ulaştırıldığını, sorunun kaynağını henüz bilmediğini ve araştırmayı sürdürdüğünü söyledi.
Kullanıcılarına epostayla bildirimde bulunmakla kalmayan WeTransfer, web sayfasında da bir güvenlik notu yayınladı. Buna göre sorundan etkilenenlerin sitedeki oturumları kapatıldı ve bazılarının parolası sıfırlandı. Sorunla ilgili olan dosya bağlantılarının da devre dışı bıraklığı belirtiliyor.
WeTransfer ile gönderilen kişisel ve hassas dosyaların sayısının az olmadığını tahmin etmek zor değil. Yaşanan sorunun boyutlarına bağlı olarak bu olay, büyük bir gizlilik skandalına dönüşebilir.
Ne Yapmalı?
Hassas dosyaları gönderirken bu tür kötü sürprizlerle karşılaşmamak için WinRAR gibi dosyaları şifreleyebilen bir sıkıştırma programı kullanabilirsiniz. Uzman kullanıcılar OpenPGP araçlarından da faydalanabilir. Şifrelediğiniz dosyalar interntete sızsa dahi, güçlü bir parolayla korunduğu sürece içeriği açılamayacaktır.
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