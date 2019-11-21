WhatsApp Artık Bu Telefonlarda Çalışmayacak

Windows 10 Mobile için yolda olan son toplu güncelleme, bazı uygulamaları devre dışı bırakacak. Bunlar arasında WhatsApp da bulunuyor.
WhatsApp şu an Windows 10 Mobile'da, hatta 2017 ortasından beri desteklenmeyen Windows Phone 8.1'de bile çalışıyor. Ancak 31 Aralık itibariyle WhatsApp, uygulama mağazasından kaldırılacak.
WhatsApp, Android ve iOS'un eski sürümlerinde de emekliye ayrılacak. 1 Şubat'tan itibaren Android 2.3.7 ve iOS 7 ve altını kullanan telefonlar, WhatsApp'ı kullanamayacak. Aslına bakarsanız bu eski sürümlerin WhatsApp'ı hala çalıştırabilmesi şaşırtıcı. Android 2.3.7, Google'ın en son kullanım raporuna göre şu an tüm Google Play cihazlarının yüzde 0,3'ünü oluşturuyor, yani bir miktar pazar payının bulunduğunu görüyoruz.
Hala Windows'lu bir telefona veya dışarıda kalacak cihazlardan birine sahipseniz ve WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, yeni bir telefona geçmeniz gerekiyor.
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