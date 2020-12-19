WhatsApp, Bilgisayarlarda da Zoom'un Tahtını Ele Geçirmeye Hazırlanıyor

WhatsApp kullanıcıları, yakında bilgisayarlarında da, video konferans için en sevdikleri mesajlaşma uygulamasını kullanabilecekler. Facebook'a ait olan WhatsApp, şu anda Mac masaüstü istemcisinde yeni bir sesli ve görüntülü arama özelliğini test ediyor.
WhatsApp ilk olarak 2018'de mobil uygulamasında sesli ve görüntülü sohbetlerin yanı sıra grup görüntülü sohbetlerini tanıttı ve şimdi aynı işlevin, önümüzdeki haftalarda bir güncelleme ile masaüstünde başlayabileceği görülüyor.
Uygulamanın kaynak koduna girerek yaklaşan WhatsApp özelliklerini keşfetme konusunda uzmanlaşan WABetaInfo ekibine göre bazı kullanıcılar, şu anda hizmetin masaüstü istemcisinde macOS için uçtan uca şifreli görüşme yapmalarına olanak tanıyan bir güncellemenin beta testini yapıyor.
WhatsApp'ta sesli arama veya görüntülü arama yapmaya başlamak için, kullanıcıların masaüstü uygulamasını açması ve uygulamanın sağ üst köşesindeki başlıkta görünen arama düğmelerine basması gerekiyor. Bu seçenek, sadece beta sürümü kullanıcıları için geçerli.
Aramaya çalıştığınız diğer kullanıcı, uygulamanın masaüstü sürümünde bilgilendiriliyor ve aramayı kabul etme, reddetme veya yok sayma seçeneğine sahip oluyor. Bir arama devam ederken, aramayı kapatmak, aramayı sessize almak ve videoyu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için hızlı kontrollerin bulunduğu küçük bir pencere görünüyor.
WhatsApp önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurduğunda bu yeni özellik hakkında muhtemelen daha fazla şey duyacağız.
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