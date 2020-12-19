WhatsApp, Bilgisayarlarda da Zoom'un Tahtını Ele Geçirmeye Hazırlanıyor

Dünya'nın en popüler video konferans uygulaması Zoom, çok yakında Dünya'nın en popüler mesajlaşma yazılımı ile bilgisayarlarda da karşı karşıya gelebilir.