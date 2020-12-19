WhatsApp, Bilgisayarlarda da Zoom'un Tahtını Ele Geçirmeye Hazırlanıyor

Dünya'nın en popüler video konferans uygulaması Zoom, çok yakında Dünya'nın en popüler mesajlaşma yazılımı ile bilgisayarlarda da karşı karşıya gelebilir.

WhatsApp, Zoom'u gözüne kestirdi

WhatsApp kullanıcıları, yakında bilgisayarlarında da, video konferans için en sevdikleri mesajlaşma uygulamasını kullanabilecekler. Facebook'a ait olan WhatsApp, şu anda Mac masaüstü istemcisinde yeni bir sesli ve görüntülü arama özelliğini test ediyor.

WhatsApp ilk olarak 2018'de mobil uygulamasında sesli ve görüntülü sohbetlerin yanı sıra grup görüntülü sohbetlerini tanıttı ve şimdi aynı işlevin, önümüzdeki haftalarda bir güncelleme ile masaüstünde başlayabileceği görülüyor.

Uygulamanın kaynak koduna girerek yaklaşan WhatsApp özelliklerini keşfetme konusunda uzmanlaşan WABetaInfo ekibine göre bazı kullanıcılar, şu anda hizmetin masaüstü istemcisinde macOS için uçtan uca şifreli görüşme yapmalarına olanak tanıyan bir güncellemenin beta testini yapıyor.

WhatsApp'ta sesli arama veya görüntülü arama yapmaya başlamak için, kullanıcıların masaüstü uygulamasını açması ve uygulamanın sağ üst köşesindeki başlıkta görünen arama düğmelerine basması gerekiyor. Bu seçenek, sadece beta sürümü kullanıcıları için geçerli. 

Aramaya çalıştığınız diğer kullanıcı, uygulamanın masaüstü sürümünde bilgilendiriliyor ve aramayı kabul etme, reddetme veya yok sayma seçeneğine sahip oluyor. Bir arama devam ederken, aramayı kapatmak, aramayı sessize almak ve videoyu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için hızlı kontrollerin bulunduğu küçük bir pencere görünüyor.

WhatsApp önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurduğunda bu yeni özellik hakkında muhtemelen daha fazla şey duyacağız.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Mate 40 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 17 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV ve bluetooth kulaklık sürprizi
18 Aralık 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV ve akıllı bileklik fırsatı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Günün En çok Okunanları
HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta Sürümü Tanıtıldı
Yeni Skoda Octavia'nın Türkiye fiyatı belli oldu! İşte fiyatı ve görselleri
İnternette Güvenli Alışverişin Yeni Adresi Turkcell Pasaj
Sony, Cyberpunk 2077'yi Mağazadan Kaldırdı, CD Project Dibi Boyladı!
5G, 1 Yıldaki Büyüme Hızıyla 4G'yi Adeta "Dörde Katladı"

 

 