WhatsApp, Android Uygulamasında "Duvar Kağıdı" Devrimine Hazırlanıyor

WhatsApp, Android uygulamasında kullanıcılarına bir dizi yeni duvar kağıdı seçeneği sunmanın eşiğinde. Yaklaşan değişiklikler, Android uygulamasını iOS uygulamasıyla daha uyumlu hale getirecek.
İnsanların uygulamayı genel olarak özelleştirme ve daha spesifik olarak sohbet etme yeteneğini sevdiklerini gören WhatsApp, kullanıcılara duvar kağıdıyla ilgili çeşitli kişiselleştirme seçenekleri sunacak.
Bu değişiklik sayesinde, yakında yaptığınız her sohbet için özel bir duvar kağıdı ayarlamak mümkün olacak. Bu, yalnızca kişiselleştirmenin değil, aynı zamanda tüm sohbetler için aynı arka plan resmi kullanırken özel anlamda hangi sohbete katıldığınızı bir bakışta hatırlatmanın kullanışlı bir yolu.
WhatsApp kullanıcılara sadece duvar kağıdını değiştirme değil, aynı zamanda şeffaflığını ayarlama imkânı da sunacak. Hafif transparan bir duvar kağıdı kullanma seçeneğiniz de olacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın