Facebook Video İndirme 2021: Facebook'ta Uygulamasız Nasıl Video İndirilir?

Facebook videoları nasıl indirilir? Bu soru, Facebook'un yaygınlaşmaya başladığı günlerden beri kullanıcıların en çok sorduğu soruların başında geliyor. Aslına bakarsanız, video izleme ihtiyacımızın neredeyse tamamını YouTube ile gideriyoruz. Bunun nedeni YouTube'un video çeşitliliği ve sayısı açısından son derece zengin olması. Ancak tek büyük video platformu, YouTube değil. Sosyal platformların başında gelen Facebook'un video alanındaki varlığı, son senelerde katlanarak büyüdü. Facebook'ta izlenen videoların büyük bir kısmı sessiz izlense de, platform üzerindeki videolar her gün milyarlarca kez izleniyor. Bu sırada Facebook, popüler hesaplara, yayıncılara ve ünlülere milyonlarca dolar dağıtıyor.
Facebook'u ister mobilde, ister bilgisayarınızda veya her ikisinde birden kullanın, platform üzerindeki videolara da zaman zaman göz attığınıza eminiz. Peki bu videoları nasıl indirebilirsiniz? Aslında bunu yapmanın pek çok yolu var. Ama biz, burada size herhangi bir uygulama kullanmadan indirmenin yollarını, PC, Android ve iOS için ayrı ayrı anlatacağız.
Facebook Video İndirme Nasıl Yapılır?
Facebook'taki videoları indirip telefonunuza veya PC'nize kaydetmek aslında oldukça kolay. Üstelik videoları telefonunuza, tabletinize ya da bilgisayarınıza indirirken ek uygulamalara da ihtiyacınız yok.
PC'de Facebook Videoları Nasıl İndirilir?
FacebooK'u açın ve indirmek istediğiniz videonun üzerine tıklayın. Açılan sayfanın sağ üst köşesindeki "..." (yan yana üç nokta) simgesine tıklayın; açılan menüden "Bağlantıyı kopyala" seçeneğini seçin. Böylece, videoyu indirmek için ihtiyaç duyacağınız bağlantıyı kopyalamış olacaksınız.
www.fbdown.net adresini açın ve kopyaladığınız video adresini bu siteye yapıştırın.
Download düğmesine tıklayın ve video bilgilerinin ekrana gelmesini bekleyin.
"Download" ile başlayan seçenekler yardımıyla videoyu indireceğiniz kaliteyi seçin. video oynatılmaya başlayacak. Artık videoya sağ tıklayıp "Farklı kaydet" seçeneğini seçerek videoyu dilediğiniz bir klasöre kaydedebilirsiniz.
Android'de Facebook Videoları Nasıl İndirilir?
Facebook uygulamasında indirmek istediğiniz videoyu açın ve videonun hemen üst kısmındaki "..." simgesine tıklayın.
"Bağlantıyı Kopyala" seçeneğini seçin.
Tarayıcınızdan www.fbdown.net adresini açın ve kopyaladığınız video adresini bu siteye yapıştırın.
Download düğmesine tıklayın ve video hakkında gelecek bilgileri bekleyin, hemen ardından ilgili indirme seçeneklerden birisi ile indirme komutunu verin.
Video farklı bir pencerede oynamaya başlayacak. Videonun sağ alt kısmında göreceğiniz "üç nokta" simgesine dokunun. "İndir" seçeneği açılacak. Bu seçeneği seçerek indirme işlemini başlatabilirsiniz.
İndirme işlemi tamamlandığında, videoyu galeri içerisinde ya da kullandığınız dosya yöneticisi yardımıyla bulabilirsiniz.
iOS'ta Facebook Videoları Nasıl İndirilir?
Facebook uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videoyu bulun. Hemen alt kısımda göreceğiniz "Paylaş" seçeneğini seçin. Açılan menüden önce "Diğer Seçenekler", sonra da "Kopyala" seçeneğine dokunun. Böylece, videonun URL'sini kopyalamış olacaksınız.
Tarayıcınızda www.fbdown.net adresini açın ve kopyaladığınız video adresini bu siteye yapıştırın.
Download düğmesine tıklayın ve video hakkında gelecek bilgileri bekleyin, hemen ardından ilgili indirme seçeneklerden birisi ile indirme komutunu verin.
Video, yeni bir ekranda açılacak. Şimdi, Safari'nin üst menüsünde yer alan "Paylaş" simgesine dokunun. Açılan menüden "Dosyalar'a Kaydet" seçeneğini seçin. İndirme işlemi başlayacaktır. İndirme tamamlandığında, videonuzu Dosyalar uygulaması içerisinde bulabilirsiniz.
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