Göbeklitepe yakınlarında bulunmuştu! Gizemli monolit bu sabah kayboldu

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da Göbeklitepe'nin yakınlarında bir tarlada üç kenarlı, üç metre uzunluğunda 45cm genişliğinde bir metal blok olarak bulunmuştu. Monolitle ilgili araştırmalar devam ederken, sabah saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı.
Monolit (metal blok) bu sabah yerinden kaldırıldı. Tarla sahibi bu sabah monolitin yerinde olmadığını gördü. Blokun kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde olan monolitin üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesi yazılıydı. Şanlıurfa'da tarlanın ortasındaki metal monolite rastlayan halk jandarma ile iletişime geçmişti.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yaptığı incelemede, "Şu an size verebileceğim bir bilgi yok. İşin ehli olan uzmanlar incelemesini yapıyor. Kısa süre içerisinde ne olduğuyla ilgili açıklama yapılacak. Biz de merak ediyoruz ne olduğunu" ifadelerini kullanmıştı.
Önceki Monolitlerde Netflix İzi
Daha önce ABD ve Avrupa'da görülen gizemli monolitlerin Netflix'te yayınlanmaya başlanan bir komedi şovu için dikildiği ortaya çıkmıştı. Avustralyalı şakacılar Mark Samual Bonanno, Broden Kelly ve Zachary Ruane tarafından üretildiği idda edilen monolitler, Netflix'te yayınlanmaya başlanan "Teyze Donna'nın Büyük Eski Eğlence Evi" adlı şovlarının reklamı olarak kullanıldığı belirtilmişti. Youtube'a yüklenen "Neden tüm dünyada monolitler yaptım?" başlıklı videoda, monolitlerin dünyanın çeşitli yerlerine dikilmesinin sebebinin, Netflix'te yayınlanan bu komedi şovu olduğu belirtilmiş, videoda monolitlerin yapım ve dikilme anlarına ilişkin görüntüler yer almıştı.
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