Göbeklitepe yakınlarında bulunmuştu! Gizemli monolit bu sabah kayboldu

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlada yaklaşık 4 gün önce toprağa saplı halde bulunan metal blok kaldırıldı. Monoliti kimin getirdiği ya da kimin götürdüğü ile ilgili henüz açıklama yok.