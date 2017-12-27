WhatsApp, BlackBerry ve WP8'i Terk Ediyor!
BlackBerry veya Windows Phone 8 kullanıyorsanız, artık bu platformları bırakmak için bir nedeniniz daha var!
BlackBerry veya Windows Phone 8.0'da WhatsApp kullanıyorsanız, yakın bir zamanda Android veya iOS'a geçmeniz gerekebilir çünkü popüler uygulama, artık bu platformlar için geliştirilmeyecek.
Ancak bu gelişme, WhatsApp'ın 31 Aralık'ta bir anda çalışmayı durduracağı anlamına gelmiyor. Sadece bu tarihten itibaren BlackBerry ve Windows Phone'da yeni hesap oluşturmanız mümkün olmayacak ve güncelleme almayacaksınız. Bu ise yeni işlevlerden ve güvenlik güncellemelerinden mahrum kalmanız demek.
Windows 8.1 Mobile ve Windows 10 Mobile şu an itibariyle destek almaya devam edecek ancak Microsoft'un kendi mobil platformu bir kenara bıraktığını düşünürsek, WhatsApp'ın buradan yok olması da uzun sürmeyebilir.
WhatsApp'ın destek notu, durumu şu sözlerle açıklıyor: "Bu platformlar, uygulamalarımızın işlevlerini genişletmek için ihtiyacımız olan özellikleri sunmuyorlar. Etkilenen telefonlardan birini kullanıyorsanız, daha yeni bir işletim sistemi sürümüne geçmenizi öneriyoruz."
WhatsApp'ın bu az kullanılan platformları bu kadar uzun süredir desteklemiş olması aslında şaşırtıcı. Farklı bir platforma geçmek için iyi bir neden arayışındaysanız, artık iOS veya Android'e geçmek için yeni bir nedeniniz daha var.
Zeynel A. Öztürk
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