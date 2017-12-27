WhatsApp, BlackBerry ve WP8'i Terk Ediyor!

BlackBerry veya Windows Phone 8 kullanıyorsanız, artık bu platformları bırakmak için bir nedeniniz daha var!

WhatsApp, BlackBerry ve WP8'i Terk Ediyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

HER İHTİYACA UYGUN KULAKLIKLAR!

Yapay zeka hayatımızı değiştiriyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Microsoft'tan Andromeda İçin Yeni Bir Patent Daha!
New Jersey'de Sokaklar Trafiğe Kapatılıyor!
FL Studio ile müzik üretin!
Çin, 13 Yılda 13,000 Siteyi Kapattı!
Samsung'dan Yeni Soundbar CES 2018'de Geliyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir