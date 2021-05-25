WhatsApp'tan Büyük Yenilik: "Numaradan Numaraya" WhatsApp Transferi!

Bir telefondan farklı işletim sistemi ile çalışan diğer bir telefona geçerken, WhatsApp sohbetlerini aktarmak her zaman en zor işlemlerden biri. WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerini Android ve iOS cihazlar arasında aktarmalarına izin vermek için çalışıyor; bunu zaten biliyoruz. Ancak numara değiştirdiğinizde sohbetlerinizi taşımak, halen çözülememiş bir sorun olarak duruyor.
Kullanıcılar sıfırdan yeni bir yükleme yapmak isteseler bile, WhatsApp, sohbetleri cihazdan veya bir buluttan geri yüklemek için aynı cep telefonu numarasını kullanmanızı istiyor. İyi haberse şu: Bu yakında değişecek gibi görünüyor.
WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp kullanıcıların sohbet geçmişini farklı bir numaraya aktarmalarına yardımcı olacak yeni bir araç üzerinde çalışıyor. Bu aracın sadece sohbetleri değil, tüm medyayı yeni numaraya / telefona aktarması da mümkün olabilir. Şu anda sohbetleri sorunsuz ve tam olarak aktarmak sadece aynı pşatforma sahip cihazlar arasında ve aynı numarayı kullanırsanız mümkün oluyor.
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