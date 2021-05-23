Tesla'nın Sıra Dışı Aracı Cybertruck Hakkında Heyecan Yaratan Yeni Açıklama

Tesla, uzun zamandır beklenen Cybertruck elektrikli arazi aracının üretimine bu yıl başlayacağını açıklayarak herkesi şaşırttı. Peki bu açıklamanın gerçeğe dönüşme ihtimali ne kadar?