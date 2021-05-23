Tesla'nın Sıra Dışı Aracı Cybertruck Hakkında Heyecan Yaratan Yeni Açıklama

Tesla'dan merakla beklenen Cybertruck elektrikli aracıyla ilgili yayılan yeni haberlere göre, aracın üretimi bu yıl başlayacak. Ancak bunun gerçekten böyle mi olduğu, yoksa Ford'un F-150 Lightning açıklamasıyla yarattığı fırtınayı biraz hafifletmek için bir taktik mi olduğuna dair soru işaretleri bulunuyor. Zira Ford'un tanıtımından hemen sonra Toyota da Tundra ile elektrikli arazi aracı açıklamaları kervanına katılmıştı.
Bir Twitter kullanıcısının mesajlarına göre, Tesla, Cybertruck rezervasyonu yapmış olan kullanıcılara üretimin 2021 yılının sonlarına doğru başlayacağını haber veren mesajlar göndermeye başladı. Bilindiği gibi Tesla ilk defa 2019'da duyurduğu Cybertruck konusunda uzun süredir bir açıklama yapmıyordu, bu yüzden bu yeni haberlerin zamanlaması oldukça ilginç olarak değerlendirildi.
Haberlere göre üretim Tesla'nın Teksas'taki yeni fabrikasında gerçekleştirilecek. Burada ayrıca Model Y ve Semi modellerinin de üretileceği düşünülüyor. Görülen o ki, yakın zamanda Cybertruck ile ilgili yeni haberler de duyacağız.
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