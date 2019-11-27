WhatsApp'a Çağrı Bekletme Özelliği Geldi

WhatsApp, yeni yayınlanan güncellemeyle, memnuniyetle karşılanacak bir işleve daha kavuştu!

WhatsApp'a Çağrı Bekletme Özelliği Geldi

WhatsApp'ın yeni aldığı 2.19.120 güncellemesi, popüler uygulamaya birkaç yeni işlev ekledi. Mevcut çağrıyı bekletip, bir başka WhatsApp çağrısı alabilme işlevi, yeni işlevler arasında.

Güncellemeyle birlikte elden geçirilen sohbet ekranı, mesajları hızla okumayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Buna ek olarak VoiceOver modu, braille klavyesi üzerinden doğrudan mesaj göndermeyi artık destekliyor. iPhone kullanıcıları, yeni gizlilik seçeneklerine artık ulaşabiliyor ve grupları daha iyi kontrol edebiliyor. Bu sayede yöneticiler, kullanıcılara grup davetiyesi gönderebiliyor.

iOS için yeni gizlilik seçenekleri Ayarlar > Hesaplar > Gruplar altında bulunuyor.

Yeni çağrı bekletme işlevleri, henüz Android sürümünde kullanılmıyor. İşlev hazır olduğunda, bir çağrı sırasında gelen başka bir çağrı hakkında bildirim almanızı sağlayacak. Şimdiye kadar WhatsApp çağrısı sırasında bir başka çağrı geldiğinden haberdar olmanız mümkün değildi ve karşı tarafa meşgul olarak görünüyordunuz.

Güncellemeyle birlikte WhatsApp çağrıları, mobil ağlar üzerindeki diğer çağrılar gibi çağrı bekletmeyi destekler hale gelmiş oldu.

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