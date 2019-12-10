WhatsApp'a Çağrı Bekletme ve Yeni Gizlilik İşlevi

WhatsApp'ın koyu modunu beklerken bir başka işlev, popüler mesajlaşma uygulamasının Android sürümüne geldi: Çağrı bekletme.
MSPowerUser'a göre yeni işlevin kullanımı oldukça basit. Şimdiye kadar WhatsApp üzerinden sesli görüşme yaparken arandığınızda, karşı taraf "meşgul" tonunu duyuyordu. Size bu konuda bir uyarı gelmiyordu. Yeni çağrı bekletme işlevi, size ulaşmaya çalışan biri olduğunu görmenizi ve isterseniz gelen çağrıyı kabul etmenizi sağlayacak.
Çağrı bekletme işlevi sürüm 2.19.352 ve sonrasında yer alıyor ve otomatik olarak etkinleştiriliyor. Hangi sürümü kullandığınızı uygulama simgesine uzun dokunup, en aşağı kaydırarak görebilirsiniz. İşlevin dünya çapında herkese ulaşması birkaç gün sürebilir.
Bu güncellemeyle birlikte sizi yabancıların gruplara eklemesine de engel olabiliyorsunuz. İlgili ayara Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar üzerinden ulaşılabiliyor.
Son olarak WhatsApp, bazı Android'li telefonlarda pilin hızlı tükenmesine yol açan bir sorunu da çözdüğünü söylüyor.
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