WhatsApp Desteği Bu Tarihte Bitiyor
Eğer halen bu telefonları kullanıyorsanız, WhatsApp'a veda etmek için çok fazla vaktiniz kalmamış demektir!
WhatsApp, Windows Phone işletim sistemini kullanan telefonlar için sunduğu desteğin 31 Aralık 2019'da sonlanacağını duyurdu. iOS 7 ve öncesini kullanan iPhone'lar, Android 2.3.7 ve daha eski sürümleri kullananlar ise 1 Şubat 2020'den itibaren destek almayacak.
WhatsApp'ın bu telefonlardan desteği çekmesi muhtemelen çok fazla kişiyi etkilemeyecek. 2015'ten bu yana Windows Phone'lu telefon çıkmazken, iOS 7'li iPhone 2013'ten beri, Android 2.3.7'li telefonlar ise 2010'dan beri üretilmiyor.
Google'ın yakın zamanda yayınladığı Android kullanım istatistikleri, bu eski sürümü kullananların sadece yüzde 0,3 olduğunu söylüyordu. Bununla birlikte bu eski telefonu kullananlar, muhtemelen yaşlı ve en son teknolojilere pek önem vermeyen insanlar. Bu insanlar için iletişim önemli olduğundan ve genellikle telefonu kullanmalarının nedeni bu olduğundan, yeni bir telefona geçmeleri gerekebilir.
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