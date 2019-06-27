WhatsApp, Durum'u Facebook'ta Paylaşmayı Deniyor

WhatsApp, yeni bir tartışmaya yol açabilecek bir işlevi, "durumları" Facebook'ta paylaşmayı test ediyor!

WhatsApp, Durum'u Facebook'ta Paylaşmayı Deniyor

WhatsApp, "durum" gönderilerini Facebook ve diğer hizmetlerle paylaşmanızı sağlayacak yeni bir işlevi test ediyor. WhatsApp'taki "durum" işlevi, "Hikayeler" işlevinin bir benzeri ve yeni işlev, durumlarınızı Instagram, Gmail ve Google Fotoğraflar üzerinde paylaşmanıza da izin verecek.

WhatsApp durumlarını Facebook'ta paylaşmak için Facebook hesabınızı WhatsApp ile eşleştirmeye gerek olmayacağı belirtiliyor. Paylaşım, iOS ve Android'deki veri paylaşma API'sı üzerinden yapıyor. Bu yüzden WhatsApp hesabınız, Facebook ile eşleştirilmiyor; en azından böyle bir eşleştirmeyi kullanıcılar görmüyor. Durumları otomatik olarak farklı platformlarda paylaşmak gibi bir seçenek de bulunmuyor, bunu her defasında kendiniz yapmanız gerekiyor.

WhatsApp ve Facebook arasındaki bağlantı hassas bir konu. Firma, sahibi olduğu WhatsApp'tan veri toplamayacağına daha önce söz vermişti ancak iki sene sonra söylediğinin tam aksini yapmıştı.

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