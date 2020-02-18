WhatsApp'tan Heyecan Verici Yenilikler Geliyor!

WhatsApp yakın zamanda hangi yenilikleri sunacak? İşte keşiflere ve çeşitli kaynaklardan gelen bilgilere göre tahminler...

WhatsApp'a Koyu Moddan Başka Neler Gelecek?

WhatsApp'ın koyu modu sonunda Android ve iOS'ta beta sürümüne ulaştı. Bu gelişme, işlevin bütün kullanıcılara ulaşmasına çok fazla kalmadığı anlamına geliyor. Yani yakında herkes, gözleri yorulmaktan bir miktar kurtaran ve görünümü değiştiren bu moda işlevi WhatsApp'ta kullanabilecek.

Peki, WhatsApp'ta sırada başka hangi yenilikler var? İşte uygulamada yapılan incelemelerin, dedikoduların, WhatsApp çalışanlarının konferanslarda söylediklerinin ışığında beklenen yenilikler.

Reklamlar: Facebook'un mesajlarınızın arasına reklam eklemek istediği biliniyordu, ancak birkaç hafta önce firmanın bu işleve yönelik takımı dağıttığı ortaya çıkmıştı. Ancak buna rağmen WhatsApp'ın tamamen reklamsız kalmayacağına inanılıyor. Facebook, uygulamanın "Status" bölümüne reklam eklemeyi planlıyor.

Alışveriş: Facebook, WhatsApp üzerinden reklamlarla para kazanamıyorsa bunun yerine üçüncü parti üreticilerin sattıkları üzerinden kar elde edebilir. Gelecekteki bir güncelleme, Instagram'da olduğu gibi firmaların gönderilerine "satın al" seçeneği ekleyip, ürünleri doğrudan satın almanıza olanak tanıyabilir.

Kendiliğinden yok olan mesajlar: Uzun süredir geliştirilmekte olan bu WhatsApp işlevinin koyu mod ile birlikte geleceğini düşünüyorduk. Ancak beta sürümde bile işlevin izine rastlanmıyor. Bu yüzden biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.

Uygulama içi tarayıcı: Beta sürümün APK dosyasındaki bir keşif, web bağlantılarını WhatsApp'ı terk etmeden açmanızı sağlayan bir uygulama içi tarayıcının yolda olduğunu gösteriyordu. İlk işaretlere göre işlev, tehlikeli sitelere gitmeden önce sizi uyarabilir.

Boomerang videoları: Instagram'dan kopyalanacak bir başka işlev, kısa, başa dönen bumerang videoları olabilir.

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