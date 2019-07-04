WhatsApp, Instagram, Facebook'ta Sorun Sürüyor!
Dün Cloudflare'in tüm interneti tökezletmesinin ardından, şimdi de Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta, saatlerdir çözülemeyen bir sorun var!
Son birkaç senenin popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ta yaşanan sorun, kullanıcılar arasındaki yoğun iletişimi sekteye uğratıyor. Üstelik sorun sadece WhatsApp'ta değil, aynı zamanda Instagram ve bu iki hizmetin sahibi olan Facebook'ta da yaşanıyor; 7 saati aşkın bir süredir de devam ediyor. WhatsApp'ta iletişim çok zor sağlanırken, Instagram ve Facebook'ta özellikle resim ve video yüklemeleri / görüntülenmesi gerçekleşmiyor. Facebook özelinde sorun zaman zaman hafiflemiş gibi görünse de, kesin bir düzelme henüz söz konusu değil.
Facebook'un sahibi olduğu Instagram'da ve Facebook'un kendisinde bugün yaşanan ve devam eden kesintilerin ardından WhatsApp'ta da sorun yaşanması, sorunun Facebook'a has, genel bir sorun olabileceğini akıllara getirdi. Şimdilik firmadan gelen açıklama, bir kısım kullanıcının sorundan etkilendiği ve bu sorunun çözülmesi için uğraş verildiği yönünde.
Yaşanan sorunun Türkiye'ye has olmadığını, özellikle Batı Avrupa'daki kullanıcıların Türkiye saatiyle 17:00'den itibaren sorun yaşadığını söyleyelim.
Kesintilerin ilginç bir yanı, internet trafiğinin önemli bir bölümünü yönlendiren Cloudflare'in dün yaşadığı yarım saatlik kesinti. Bu kesinti, Soundcloud'dan Medium'a birkaç büyük web sitesinin de bir süre çökmesine yol açmıştı. Bu sorun dün itibariyle onarılmış olduğundan, Facebook'ta yaşanan kesintilerle ilgisi, şimdilik yok gibi görünüyor.
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