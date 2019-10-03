WhatsApp, Kendi Silinen Mesajları Test Ediyor
Facebook'un sohbet uygulaması WhatsApp, rakiplerinde bulunan bu önemli özelliği kullanmaya nihayet karar vermiş gibi görünüyor!
WhatsApp'ın yeni bir beta sürümü, popüler mesajlaşma uygulamasının kendiliğinden kaybolan mesajları test ettiğini ortaya çıkardı. Kaybolan mesajlar, yalnızca grup sohbetlerinde bulunuyor.
Kendi kendine kaybolan mesajlar, hassas bilgileri gönderirken faydalı olabilir. Telegram bu özelliği çok daha önce sunmuştu, bu yüzden bu işlevde WhatsApp'ın rakibine yetişmeye çalıştığı söylenebilir. WhatsApp'ın Android'deki 2.19.275 sürüm numaralı beta sürümünde bulunan işlev, grup mesajlarınızı 5 saniye veya bir saat içinde karşı taraftan silinecek biçimde göndermenize izin veriyor.
Gizlilik fiyaskolarıyla tanınan sahibi Facebook'tan dolayı kafalarda soru işaretlerine neden olan WhatsApp, son zamanlarda gizlilik ve güvenlik özelliklerini geliştirmeye odaklanıyor. Uzun süre önce sunulan uçtan uca şifrelemenin ardından gönderdiğiniz mesajı geri çekme süresi, firma tarafından bir saat sekiz dakikaya uzatılmıştı. Telegram'da bu süre 48 saat; ancak geri çekebime süresinin uzun olmasının iyi bir şey olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu.
Kendiliğinden kaybolan mesajlar tüm WhatsApp kullanıcılarına ulaşmadan önce bir miktar değişikliğe uğrayabilir. İşlevin tam olarak ne zaman final sürüme geleceğini söylemek şimdilik pek mümkün görünmüyor.
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