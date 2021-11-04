WhatsApp'ta Mesaj Silme Çilesi, Bu Güncellemeyle Son Buluyor!

WhatsApp kullanıcılarının uzun zamandır beklediği "herkesten sil" özelliğinin kapsamı sonunda geliştiriliyor. Peki, bu ne anlama geliyor?
Bilindiği gibi WhatsApp üzerinden mesajlaşırken yanlışlıkla gönderilen mesajlar, kısa bir süreliğine "herkes için" silinebiliyordu. Yani sildiğiniz mesaj sadece sizin sohbet geçmişinizden değil, karşı tarafın sohbet ekranından da silinebiliyor, ancak bunun süresi oldukça kısıtlıydı.
WhatsApp'ın önceki sürümlerinde de yer alan "gönderilmiş mesajları sil" özelliği ilk olarak 7 dakikaya kadar çalışıyorduysa da, sonradan gelen güncelleme ile bu süre uzatılmış ve bir mesaj gönderildikten sonra 1 saat 8 dakikaya kadar herkesten silinebiliyordu. Yeni güncelleme ise, bu süreyi daha ileri taşıyor ve tam 3 ay önce gönderilmiş mesajlar bile herkes tarafından silinebiliyor.
Ancak bu özellik şu an için herkese açık değil. Şu an güncellemeler sürüyor ve 2.21.23.1 sürümünün herkese açılmasından sonra bu özellik her WhatsApp kullanıcısı tarafından erişilebiliyor olacak.
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