WhatsApp'a Netflix Önizleme İşlevi Geldi

WhatsApp, Android'de yeni kazandığı biyometrik doğrulama işlevinin ardından şimdi de iOS'ta Netflix fragmanlarını izleme işlevini aldı.
Yeni işlev, uygulamanın üçüncü parti videoları direkt olarak WhatsApp içinde izlemeye izin veren resim içinde resim işlevinden faydalanıyor. WABetaInfo'ya göre Netflix resim içinde resim işlevi, şu an sadece iOS platformunda sunuluyor. Daha önceki işlevlerde olduğu gibi işlevin Android'e çok geçmeden gelmesi beklenebilir.
Yenilik sayesinde Netflix üzerinden bir bağlantıyı WhatsApp'ta paylaştığınızda, üzerinde "yürüt" düğmesi bulunan bir küçük resim görüntüleniyor. Böylece sohbet uygulaması içinde seyredilebilen YouTube, Instagram ve Facebook videolarının yanına Netflix videoları da eklenmiş oldu. Uygulama, gelecekte bunlarla da yetinmeyecek ve muhtemelen daha çok siteyi de destekleyecek.
İşlevi henüz görmeyen iPhone kullanıcıları, Apple App Store üzerinden WhatsApp'ı güncellemeyi deneyebilirler.
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