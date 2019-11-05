WhatsApp'a Netflix Önizleme İşlevi Geldi

Arkadaşlarınızın WhatsApp üzerinden yolladığı Netflix fragmanlarını izlemek için, artık WhatsApp'ı terk etmeniz gerekmiyor!

WhatsApp'a Netflix Önizleme İşlevi Geldi

WhatsApp, Android'de yeni kazandığı biyometrik doğrulama işlevinin ardından şimdi de iOS'ta Netflix fragmanlarını izleme işlevini aldı.

Yeni işlev, uygulamanın üçüncü parti videoları direkt olarak WhatsApp içinde izlemeye izin veren resim içinde resim işlevinden faydalanıyor. WABetaInfo'ya göre Netflix resim içinde resim işlevi, şu an sadece iOS platformunda sunuluyor. Daha önceki işlevlerde olduğu gibi işlevin Android'e çok geçmeden gelmesi beklenebilir.

Yenilik sayesinde Netflix üzerinden bir bağlantıyı WhatsApp'ta paylaştığınızda, üzerinde "yürüt" düğmesi bulunan bir küçük resim görüntüleniyor. Böylece sohbet uygulaması içinde seyredilebilen YouTube, Instagram ve Facebook videolarının yanına Netflix videoları da eklenmiş oldu. Uygulama, gelecekte bunlarla da yetinmeyecek ve muhtemelen daha çok siteyi de destekleyecek.

İşlevi henüz görmeyen iPhone kullanıcıları, Apple App Store üzerinden WhatsApp'ı güncellemeyi deneyebilirler.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Öğretmenlere Monster Notebook Özel Ödülü
Apple, iPhone'u Üyelik Tabanlı Olarak Satabilir
2.000'den Fazla VPN Hesabı Ele Geçti
AirPods Pro mu, AirPods mu?
Küçük İşletmeler ATP100 ile Güven Altında

 

 