WhatsApp, Sadece 3 Gün Sonra Bu Telefonlarda Çalışmayacak!

WhatsApp, 1 Ocak'tan itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak. Peki ama hangi telefonlar, 2021'in ilk günü itibarı ile WhatsApp'a veda etmek zorunda kalacak?