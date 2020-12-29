WhatsApp, Sadece 3 Gün Sonra Bu Telefonlarda Çalışmayacak!

WhatsApp, 1 Ocak'tan itibaren bazı telefonlarda çalışmayacak. Peki ama hangi telefonlar, 2021'in ilk günü itibarı ile WhatsApp'a veda etmek zorunda kalacak?

WhatsApp, Artık Bu Telefonlarda Çalışmayacak

Eski bir iPhone veya Android telefonunuz varsa, 1 Ocak 2021'den itibaren WhatsApp'ı açamayabilirsiniz. Popüler mesajlaşma uygulamasının geliştiricileri, eski cihazlara yönelik desteğin yeni yılın ilk günü itibarı ile duracağını doğruladı.

1 Ocak 2021'den itibaren Android 4.0.3 ve altı işletim sistemi sürümü kullanan Android akıllı telefon sahipleri ve iOS 9 ve altı iPhone sahipleri bu durumdan etkilenecekler.

Yani eğer elinizdeki akıllı telefon iPhone 4 ve altındaysa, Android tarafında ise 2011 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy S2 gibi bir modelse, yeni yılla beraber WhatsApp uygulamasına veda etmeniz gerekecek. Bu durumdan kurtulmanın tek yolu ise, doğal olarak daha güncel bir telefona geçiş yapmak.

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