WhatsApp, Şimdi de Resimleri "Kaybetmeye" Başlıyor'

Bu ayın başlarında, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ve WhatsApp başkanı Will Cathcart, WhatsApp'ın yakında kullanıcıların kaybolan görüntüler göndermesine izin vereceğini doğruladı. Bu doğrulama şirketin platformda kaybolan mesajlar için destek açıklamasından aylar sonra yapıldı.
Yeni kaybolan medya seçeneği ile kullanıcılar, açıldıktan sonra silinecek fotoğraflar veya videolar gönderebilecekler. Bu özellik Snapchat'e benzer bir şekilde çalışıyor ve medya dosyasını görüntülendiği anda siliyor. Uygulanması ise oldukça basit ve şu şekilde çalışıyor:
- WhatsApp'ı açın ve kaybolan medyayı göndermek istediğiniz kişiyi seçin.
- Galerinizden bir resim veya video seçin veya WhatsApp'taki kamera seçeneğini kullanarak bir fotoğraf çekin.
- Seçildikten sonra, başlık çubuğu ile gönder düğmesi arasında sıkışmış küçük daireye dokunun. Bu, medyayı bir kez görüntülenebilecek ve ardından kaybolacak şekilde ayarlayacaktır.
Snapchat'in aksine WhatsApp, kullanıcıların ekran görüntüsü almasını engellemiyor ve bu nedenle de özelliğin yalnızca güvendiğiniz kişilerle kullanılması tavsiye ediliyor. Ayrıca WhatsApp'ta okundu bilgilerini kapatmış olsanız bile gönderen medyanın ne zaman açıldığını görebiliyor. Son olarak, alıcı WhatsApp'ı en son sürüme güncellememiş olsa bile özellik çalışıyor.
Şu anda WhatsApp, kaybolan medyayı belirli bir Android beta kullanıcı grubuna sunuyor (sürüm 2.21.14.3). Şirketin bu özelliği ne zaman genel kullanıma açmayı planladığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor...
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