Samsung'un Bu Telefonları, Tam 5 Yıl Boyunca Güncelleme Alacak!

Samsung, şu anda Android yazılım güncellemelerini yayınlama açısından sektör lideri konumuna gelmiş durumda. Şirket, geçtiğimiz yıl üst seviye cihazlarına dört yıla kadar güvenlik güncellemeleri yayınlayacağına söz vermişti. Güney Koreli firma hızını alamamış olacak ki, şimdi de bazı Galaxy akıllı telefonlarına beş yıllık güvenlik güncellemeleri sunacağını duyurdu.
Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy XCover 5 ve Galaxy Tab Active 3'ün kurumsal sürüm çeşitleri, lansman tarihinden itibaren beş yıl boyunca güvenlik ve bakım güncellemeleri alacak. Samsung'un diğer tüm kurumsal cihazları dört yıllık güncelleme alacak.
Samsung'un kurumsal sürüm Galaxy akıllı telefonları işletmeler için tasarlanmış cihazlar. İşletmelerin onayladığı yazılım ve uygulamalarla yapılandırılabiliyorlar. Bu tür cihazlar, ek güvenlik önlemleri ve kurumsal veri yönetimi özellikleri sunuyor; bu da telefonların şirketin BT ekibi tarafından yapılandırılabileceği ve yönetilebileceği anlamına geliyor. Her zamanki gibi, kurumsal Galaxy akıllı telefonlar için güvenlik güncellemeleri, cihaza bağlı olarak aylık veya üç ayda bir yayınlanacak.
Ayrıca Samsung, geçmişte Galaxy S6, Galaxy S7 ve Galaxy S8 serisi ile benzer bir şey yaptığı için Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Tab Active 3 ve Galaxy XCover 5'in tüketici türevleri için de beş yıllık güvenlik güncellemeleri yayınlayabilir.
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