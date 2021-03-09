WhatsApp sohbet yedeklemelerini güncelliyor

WhatsApp yakında sohbetlerinizi güvende tutmak için bulutta parola korumalı şifreli yedeklemeler yapmanıza izin verecek. Popüler anında mesajlaşma uygulaması daha önce gizlilik politikalarında yaptığı değişikliklerle tartışmalara neden olmuştu. Ancak güvenliği önemseyen kullanıcılar uçtan uca şifreleme sayesinde sohbetlerinin üçüncü kişiler tarafından arada okunamayacağını, hatta istese bile WhatsApp'ın da bunları göremeyeceğini biliyorlardı.
Ancak, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme söz konusu olduğunda eksik kaldığı bir alan vardı: Sohbet yedeklemeleri. Şu anda, sohbet yedekleme özelliği, iCloud'a ve veya Google Drive yedekleme yaparken uçtan uca şifreleme koruması sunmuyor. WhatsApp şu anda sohbet veritabanının yedeklerini şifreliyor olsa da, bir süredir birçok kullanıcıyı endişelendiren uçtan uca şifreleme eksikliğiydi. Sohbetleri yedeklemek için kullanılan algoritma tersine çevrilebilir, yani üçüncü bir tarafın yedeklerdeki mesajlara erişmesi mümkün olabilir.
Şu anda geliştirilmekte olan sistem ile kullanıcılar bulut yedeklemelerini şifrelemek için kendi şifrelerini seçebilecekler, böylece hesap sahibi dışında hiç kimse bunlara erişemeyecek. iOS ve Android kullanıcılarının şifreleme işlemini onaylamak için telefon numaralarını vermeleri gerekecek.
Bu önemli güvenlik özelliğinin resmi olarak ne zaman hayata geçeceği tam olarak belli değil, ancak birçok WhatsApp kullanıcısının dört gözle beklediğini söylersek, yanlış yapmış olmayız.
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