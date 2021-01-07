WhatsApp'tan yeni karar! Verileri Facebook'la paylaşmayı zorunlu tutuyor

Popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsAp, "gizlilik ilkesi" koşullarını güncelledi. Yeni düzenlemeye göre uygulamayı kullananların verileri artık Facebook ile paylaşılabilecek. Gerekli onayı vermeyecek olan kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacak...

WhatsApp'tan yeni karar! Verileri Facebook'la paylaşmayı zorunlu yapıyor

Sosyal medya devlerinden WhatsApp,  bundan yıllar önce Facebook çatısı altına girmişti. Popüler mesajlaşma uygulaması, 8 Şubat'tan itibaren yeni gizlilik ilkelerini devreye sokmaya hazırlanıyor.  

WHATSAPP'IN KULLANIM KOŞULLARI DEĞİŞİYOR

The Sun'da yer alan habere göre kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Birçok kişi yeni WhatsApp terimleri açılır penceresini zaten görmüş ve şartları tam olarak okumadan 'kabul et'i tıklamış.

Facebook'un sahip olduğu uygulama, teknoloji devi tarafından sunulan diğer hizmetlerle daha iyi entegre olmasına yardımcı olmak için değişiyor.  Son 24 saat içinde WhatsApp kullanıcıları, 'kabul et' veya 'şimdi değil' seçeneğine tıklayarak değişiklikleri kendilerine bildiren bir bildirim aldılar.

WhatsApp ayrıca verileri işleme ve toplama şeklini daha şeffaf hale getirdi ve gizlilik politikasındaki yeni bölümler arasında 'İşlemler ve Ödeme Verileri' ve 'Konum Bilgilerini' nasıl işlediği yer alıyor.  WhatsApp web sitesinde artık 'WhatsApp, Facebook Şirketleri ile hangi bilgileri paylaşıyor?' Yanıtını veren bir bölüm var. 

Diğer Facebook şirketleri ile paylaşılan bilgiler arasında; hesap kayıt bilgileri (telefon numaranız), işlem verileri, hizmetle ilgili bilgiler, hizmetleri kullanırken diğer kişilerle etkileşim kurma şekliyle ilgili bilgiler, mobil cihaz bilgileri, çerezler, konum bilgileri ve IP adresi yer alıyor.

Hareket, Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın sonunda tek bir entegrasyona geçmesi için başka bir adım olabilir.

8 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni ilkeler 8 Şubat 2021'de geçerli olacak. WhatsApp kullanıcılarına bir bildirim göndererek söz konusu ilkelerin onaylanmasını isteyecek. Uygulama halihazırda birçok kullanıcısına bahsedilen bildirimi göndermeye başlamış durumda.

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