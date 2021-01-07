WhatsApp'tan yeni karar! Verileri Facebook'la paylaşmayı zorunlu tutuyor

Popüler çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsAp, "gizlilik ilkesi" koşullarını güncelledi. Yeni düzenlemeye göre uygulamayı kullananların verileri artık Facebook ile paylaşılabilecek. Gerekli onayı vermeyecek olan kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacak...