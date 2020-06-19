Whatsapp'ta son görülme, yazıyor ve çevrimiçi özellikleri geri geldi

WhatsApp'ta bugün bir süreliğine yaşanan değişiklik dünya genelinde sosyal medyada büyük yankı buldu. Whatsapp son görülme, yazıyor ve çevrimiçi özelliğini kapattı mı? Yoksa yaşanan durum hatadan mı kaynaklanıyor? soruları gündeme oturdu. İlerleyen saatlerde çevrimiçi, yazıyor ve son görülme özellikleri geri geldi