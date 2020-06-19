Whatsapp'ta son görülme, yazıyor ve çevrimiçi özellikleri geri geldi

WhatsApp'ta bugün bir süreliğine yaşanan değişiklik dünya genelinde sosyal medyada büyük yankı buldu. Whatsapp son görülme, yazıyor ve çevrimiçi özelliğini kapattı mı? Yoksa yaşanan durum hatadan mı kaynaklanıyor? soruları gündeme oturdu. İlerleyen saatlerde çevrimiçi, yazıyor ve son görülme özellikleri geri geldi

WhatsApp'ta neler oluyor?

Whatsapp son görülme, yazıyor ve çevrimiçi özelliğini kapattı mı? sorusu bugün en çok merak edilenler arasındaydı. Dünya genelinde binlerce kullanıcı Whatsapp'ta bu özellikleri göremeyince sosyal medyada mesaj yağdı. İlerleyen saatlerde son görülme, çevrimiçi ve yazıyor özellikleri geri geldi. 

NELER YAŞANDI?

WhatsApp'la ilgili son görülme, çevrimiçi ve yazıyor özelliklerinin görünmediğine dair Türkiye de dahil pek çok ülkede kullanıcılardan mesaj yağdı. Kullanıcılar popüler anında mesajlaşma uygulamasında son çevrimiçi görülme saatinin görüntülenmediğinden şikâyet etti. Ancak Down Detector servisinden alınan bilgilere göre, bugün çok sayıda kullanıcı WhatsApp'ın çalışmadığını bildirdi. Bu şikayetlerin yüzde 73'ünde kullanıcılar WhatsApp'ta son görülme tarihini göremediklerinden yakınıyor, yüzde 24'ü ise servise bağlanamadığını bildiriyor.

Down Detector'dan gelen bilgilere göre problem İngiltere, Avrupa ve ABD'deki kullanıcıları etkiliyor. WhatsApp kullanıcıları Twitter'da gizlilik ayarlarında son görülme zamanını değiştiremediklerinden yakındı. 

Bir kullanıcının tweet'ine göre "WhatsApp'taki son görülme ayarı kapandı ve tekrar açılmıyor." Twitter'da TT olan hashtag'daki mesajlarda kullanıcılar görüştükleri kişilerin çevrimiçi olup olmadıklarını, "yazıyor..." ibaresinin çıkmadığından şikâyet etti. WhatsApp bu konuda bir açıklama yapmadı ancak ilerleyen saatlerde bu özelliklerin geri geldiği görüldü.

SORUN ÇÖZÜLMÜŞ GÖRÜNÜYOR

WhatsApp'ta bir kaç saattir devam eden sorun şu anda çözülmüş gibi görünüyor. Ancak sorunun neden kaynaklandığı konusundaki gizem çözülmüş değil. Bunu öğrenmek için WhatsApp'ın açıklama yapmasını bekliyoruz. Açıklama yapılırsa, sizlerle paylaşacağız.

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