Whatsapp İçin Çıkartma Oluşturma ve Ekleme Nasıl Yapılır?

Whatsapp uygulaması için sohbetlerde kullanılan eğlenceli çıkartmaları oluşturmak oldukça basit. Whatsapp çıkartmalarınızı androit aynı zamanda da IOS işletim sistemlerinde aynı yöntemle hızlı bir şekilde oluşturabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Oluşturacağınız çıkartmaları sadece Whatsapp uygulamasında değil farklı birçok mesajlaşma platformunda kullanabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize ve hayal gücünüze göre oluşturacağınız stickerları anında ve kolayca Whatsapp'ta kullanmaya başlayabilirsiniz. Whatsapp uygulamasında yüklü olan çıkartmaları kullanmaktan sıkıldıysanız çıkartma arşivinizi genişletmek ve eğlenceli çıkartmalar oluşturup sohbetlerinize renk katmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Whatsapp çıkartma yapma uygulamalarını kullanarak vakit harcamadan daha basit bir şekilde çıkartmalarınızı oluşturabilirsiniz.
Whatsapp Çıkartma Oluşturma Uygulaması
Whatsapp sohbetlerinin olmazsa olmazı olan stickerları oluşturmak için pratik kullanım olanağı sunan uygulamalardan gönül rahatlığı ile yararlanabilirsiniz. En fazla kullanılan whatsapp çıkartma uygulaması IOS işletim sistemi için Sticker Marker Studio ve Androit işletim sistemi içinde Sticker Marker uygulamalarıdır. Bu iki uygulamanın da içeriği tamamen aynıdır yalnızca isimleri farklıdır.
Sticker Marker Uygulaması ile Whatsapp Çıkartması Nasıl Yapılır?
Whatsapp uygulaması için çıkartma oluşturmadan önce yapmanız gereken şey sadece bir çıkartma görseli bulmaktır. Çıkartma haline getirmek istediğiniz, tamamen kendi zevkinize hitap eden görseli bulunuz. Görselleri seçerken, görselin arka planının sade ve saydam halde olması daha net ve kaliteli çıkartmalar elde edebilmeniz için önemlidir. Saydam arka planı olan görselleri kesme işlemi ile uğraşmaz ve daha hızlı halde çıkartma haline getirebilirsiniz.
Daha sonra telefonunuzun işletim sistemine uygun olarak indirdiğiniz Sticker Marker ya da Sticker Marker Stüdyo uygulamasına giriş yapınız.
Uygulama içerisinde kendi çıkartmanızı oluşturmanız için yer alan Create A New Stickerpack yazısına tıklayınız. Bu işlemi yaptıktan sonra gelen sayfada kendi çıkartma paketiniz için isim oluşturunuz ve Create yazısına tıklayarak kayıt ediniz.
Sonrasında uygulama içerinde gözüken kendi çıkartma paketinizin isminin yer aldığı alana tıklayınız ve çıkartma haline getirmek istediğiniz görseli gelen sayfa üzerinden seçiniz.
Seçtiğiniz görseli çıkartma haline getirmek için kesme biçme yapacaksanız serbest kesim için Frehand alanına, kare kesim ile çıkartma oluşturmak isterseniz Cut Square alanına, yuvarlak kesim ile çıkartma oluşturacaksanız Cut Circle alanına tıklayınız. Eğer kesim yapmasan görseli çıkartma haline getirmek istiyorsanız Select All alanına tıklayarak çıkartmalarınızı oluşturabilirsiniz.
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