Whatsapp İçin Çıkartma Oluşturma ve Ekleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp'ta yer alan çıkartmalarla listenizdeki arkadaşlarınızla eğlenceli sohbetler edebilirsiniz. Bu çıkartmaları kendi zevkinize göre yapmanız da mümkün. Peki WhatsApp'ta çıkartma (sticker) yapma, çıkartma atma/gönderme nasıl yapılır?