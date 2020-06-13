WhatsApp, Koyu Modda Renk Değişimi İçin Düğmeye Bastı

WhatsApp'ın beta sürümündeki bir keşif, popüler uygulamanın koyu modda bir renk değişikliği yapacağının sinyalini veriyor.

WhatsApp'ta koyu moda geliştirme

WhatsApp'ın koyu modunda yapılacak değişiklikler, yazıları gece okumayı biraz daha kolaylaştıracak. 

Popüler mesajlaşma uygulamasının en son beta sürümündeki yeniliklerden biri, koyu mod için alternatif renkler üzerinde çalışıldığını gösteriyor. İncelemelere göre WhatsApp'ın iOS'taki beta sürümü, koyu mod etkin olduğunda sohbet baloncukları daha açık renklerde görünüyor.

Değişiklikle ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadığından, ne zaman herkes için sunulacağı, hatta sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Renk değişiklikleri, herkese yönelik bir işlev yerine bir erişebilirlik işlevi de olabilir. Yenilik gerçeğe dönüşürse, uygulamanın Android sürümüne de gelmesini bekleyebiliriz.

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