WhatsApp Sonunda iPad'e Gelebilir

Dedikodu doğruysa, WhatsApp ve iPad'i bir araya getirmeye çalışanların baş ağrısı, yakında sona erecek!

WhatsApp Sonunda iPad'e Gelebilir

WhatsApp'ı iPad'de kullanmaya çalışanların çilesi, yeni dedikodulara göre yakında bitebilir.

WhatApp ile ilgili yenilikleri sızdırmasıyla tanınan web sitesi WABetaInfo'ya göre WhatsApp, iPad ve Mac'te çalışacak birer sürüm yayınlamayı düşünüyor. Bu yenilik, bir defada birden fazla cihazda oturum açma yeteneğinin bir parçası olacak.

Rakibi Telegram'ın aksine WhatsApp, şu an sadece bir telefonda oturum açmanıza izin veriyor. WhatsApp Web ise bilgileri telefondan alıyor. Bu çalışma sistemi, işleri biraz karıştırıyor ve her zaman düzgün çalışmayabiliyor.

Dedikodu doğruysa WhatsApp'ın oturumu kapatmanıza gerek kalmadan telefon değiştirmenize izin veren daha geleneksel bir sohbet uygulamasına dönüşeceği söylenebilir. Bu değişiklik, WhatsApp'ı Android, iOS ve Windows'lu cihazlarda aynı anda kullanmanızı sağlayabilir.

Dedikoduyu doğrulamanın bir yolu olmadığından şimdilik beklemeniz gerekiyor.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Robot devrimine hazır mısınız?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
The Witcher Hakkındaki Tüm Detaylar!
Control'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı
AMD, Steam'in Raporuna Cevap Verdi
MacBook Pro Touch Bar, Windows 10'da Çalışıyor!
Huawei, 5G Özellikli Telefonu Mate 20 X'i Tanıttı

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost