WhatsApp Sonunda iPad'e Gelebilir
Dedikodu doğruysa, WhatsApp ve iPad'i bir araya getirmeye çalışanların baş ağrısı, yakında sona erecek!
WhatsApp'ı iPad'de kullanmaya çalışanların çilesi, yeni dedikodulara göre yakında bitebilir.
WhatApp ile ilgili yenilikleri sızdırmasıyla tanınan web sitesi WABetaInfo'ya göre WhatsApp, iPad ve Mac'te çalışacak birer sürüm yayınlamayı düşünüyor. Bu yenilik, bir defada birden fazla cihazda oturum açma yeteneğinin bir parçası olacak.
Rakibi Telegram'ın aksine WhatsApp, şu an sadece bir telefonda oturum açmanıza izin veriyor. WhatsApp Web ise bilgileri telefondan alıyor. Bu çalışma sistemi, işleri biraz karıştırıyor ve her zaman düzgün çalışmayabiliyor.
Dedikodu doğruysa WhatsApp'ın oturumu kapatmanıza gerek kalmadan telefon değiştirmenize izin veren daha geleneksel bir sohbet uygulamasına dönüşeceği söylenebilir. Bu değişiklik, WhatsApp'ı Android, iOS ve Windows'lu cihazlarda aynı anda kullanmanızı sağlayabilir.
Dedikoduyu doğrulamanın bir yolu olmadığından şimdilik beklemeniz gerekiyor.
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