WhatsApp Uçtan Uca Şifreleme Nedir?
WhatsApp'ın siz mesaj gönderip alırken kullandığı uçtan uca şifreleme nedir; ne işimize yarıyor?
Başta WhatsApp olmak üzere, pek çok mesajlaşma uygulaması artık uçtan-uca şifreleme özelliğiyle donatılmış durumda. İlk olarak 2016 yılında WhatsApp'ın yaptığı duyurunun, Apple ve FBI arasındaki güvenlik ve gizlilik konusundaki tartışmalarla aynı döneme denk gelmiş olması, dikkat çeken bir detaydı. Peki WhatsApp'ın mesajları şifrelemesi sizin için ne anlama geliyor?
Uçtan uca şifreleme nedir?
SMS olarak da bildiğimiz kısa mesaj hizmeti, mesajlarınızın tamamen şifresiz olarak gönderildiği bir hizmet. SMS ile gönderdiğiniz mesajlarda yazdıklarınız, olduğu gibi mobil hizmet sağlayıcınıza gönderilir. Sağlayıcınızın sunucularından geçen mesaj, buradan alıcının telefonuna gönderilir. Tüm bu iletişim sırasında gönderdiğiniz mesaj, düz metin olarak gönderilir, yani herkes tarafından okunabilir.
Bazı uygulamalar ise güvenliği bir miktar artırıyor: Bu uygulamalar, mesajlarınızı kendi sunucularına ulaşana dek şifreliyor. Ancak şifreleme anahtarları o uygulamanın elinde olduğundan, uygulama geliştiriciler diledikleri zaman mesajlarınızı okuyabiliyor.
WhatsApp'ın (ve pek çok uygulamanın) kullandığı uçtan uca şifrelemede ise şifreleme anahtarı, yalnızca mesajı gönderen kişide ve alıcıda bulunuyor. Mesaj, sunucuda değil telefonda çözüldüğünden WhatsApp ve diğerlerinin mesajı çözmeleri mümkün olmuyor. Bu, WhatsApp'ın sunucularındaki bilgiler ele geçse bile mesajlarınızın güvende olduğu anlamına geliyor.
Bu yüksek güvenliğin sonuçları olacak mı?
WhatsApp, mesajlaşma için en yüksek güvenlik yöntemlerinden birini kullanıyor ancak bazı ülkeler, şifreleme konusunda oldukça hassaslar ve şifrelemeyi yasaklıyorlar. Fransa ve İngiltere'nin bu konuda endişe içeren açıklamaları bulunuyor.
Bazı ülkelerin bir noktada, WhatsApp'ta arka kapı açılmasını istediğini tahmin edebiliyoruz. WhatsApp'ın bu tür bir talebe nasıl karşılık verebileceğini kestirmek ise güç. Ancak WhatsApp'ın sahibi olan Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, bir zamanlar şifreleme konusunda Apple'ı desteklediğini söylemişti.
Sizin için ne anlama geliyor?
WhatsApp'ın yeni şifreleme işleviyle bir duruş sergilediği kesin; peki ama bu sizin için ne anlama geliyor? Cevap basit: Çoğunlukla hiçbir anlama gelmiyor. Şifreleme arka planda gerçekleştiriliyor; siz WhatsApp'ı her zaman olduğu gibi kullanmaya devam ediyorsunuz.
Bununla birlikte mesaj gönderdiğiniz kişinin adına dokunup Şifreleme üzerine dokunarak bir QR kodu (ve uzun bir sayı) görüntüleyebiliyorsunuz. Bu kodu veya sayıyı arkadaşınızınkiyle karşılaştırarak şifrelemenin çalıştığından emin olabiliyorsunuz. Belki sürekli kullanacağınız bir işlev değil ancak yine de elinizin altında bulunması güzel. Bunun dışında WhatsApp deneyiminizde herhangi bir farklılık hissetmiyorsunuz.
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