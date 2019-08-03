WhatsApp ve Instagram'ın İsimleri Değişiyor!
Facebook, iki popüler uygulaması olan WhatsApp ve Instagram'ın isimlerinin değişeceğini doğruladı. İşte yeni isimler...
Blogger Jane Manchun Wong, birkaç ay önce yayınladığı Twitter mesajında, Facebook'a ait olan Instagram'ın adının değişeceğini, artık "Instagram from Facebook" (Facebook'tan Instagram) olarak anılacağını iddia etmişti. Ancak o zamandan beri, bu konu hakkında başka bir bilgi ortaya çıkmamıştı.
Şimdi ise, bu iddianın gerçekleşeceğini resmi olarak öğrendik. Üstelik değişim sadece Instagram'da değil, aynı zamanda WhatsApp'te da yaşanacak. Yakın bir gelecekte Instagram'ın adı "Instagram from Facebook" ve WhatsApp'ın adı "WhatsApp from Facebook" olarak değişecek.
Facebook yetkililerinin The Information'a yaptıkları kısa açıklama şu şekilde: "Facebook'un birer parçası olan hizmet ve uygulamalar konusunda artık daha açık olmak istiyoruz."
Aslında bu değişim, kullanıcılar için çok fazla bir şey ifade etmeyecek. Bizler, uygulamaları ana ekranlarımızda yine Instagram ve WhatsApp isimleri ile görmeye devam edeceğiz. İsim değişiklikleri, sadece uygulama mağazalarında görünecek.
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