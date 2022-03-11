Rusya İnternetini Kesmeyen ICANN'a Açık Mektup Yazdılar

ICANN'ın Ukrayna'nın Rusya internetine yaptırım uygulanması çağrısını reddetmesinden sonra, eski ICANN CEO'su kısmi internet yaptırımlarının önünü açacak bir çağrıda bulundu.

  • Levent Öztürk
Rusya İnternetini Kesmeyen ICANN'a Açık Mektup

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Rusya İnternetini Kesmeyen ICANN'a Açık Mektup Yazdılar
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