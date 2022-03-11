Rusya İnternetini Kesmeyen ICANN'a Açık Mektup Yazdılar

ICANN'in eski başkanı, iki AB parlamenter ve bir grup teknik, güvenlik ve hukuk uzmanı, internet yönetimi topluluğunu hedef alan, bir internet yaptırım sistemi geliştirme zamanının geldiğini savunan bir açık mektup yayınlamayı hazırlanıyor. Taslak olarak The Register'a gönderilen mektup, Ukrayna hükümet yetkililerinin tüm Rus web alanları için HTTPS sertifikalarını iptal etme ve diğer teknik müdahaleler talebini takip ediyor.
Ukrayna'nın bu çevrimiçi yaptırımlara yönelik talebi, ICANN ve RIPE (Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'nın bazı bölgeleri için Bölgesel İnternet Tescili) internet idari organları tarafından, cezanın çok geniş olduğu ve çok fazla istenmeyen sonuçlara yol açacağı gerekçesiyle reddedilmişti.
Ancak mektubu imzalayanlar (Hollanda AB parlamentosu üyesi Bill Groothuis; Packet Clearing House'un yönetici direktörü Bill Woodcock; ICANN'in bağımsız direktörü Ihab Osman, Almanya, AB parlamentosunun eski üyesi Felix Reda; ICANN'in kurucu başkanı ve eski CEO'su Mike Roberts; DEF CON'un başkanı Jeff Moss; Niels ten Oever, Amsterdam Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı; Runa Sandvik, güvenlik araştırmacısı ve Electronic Frontier Foundation'ın genel müdür yardımcısı ve genel danışmanı Kurt Opsahl), bir şeyler yapılması gerektiğini savunuyor.
İmza sahipleri, internet yönetimi topluluğunun insani krizlere nasıl yanıt verileceğini düşünme sorumluluğunu beraberinde getiren bir olgunluk düzeyine ulaştığını söylüyor. Mektubun, internet yaptırımlarının uygun kapsamı ve fizibilitesi hakkında küresel bir internet yönetimi görüşmesinin başlangıcını temsil ettiğini söylüyorlar.
Mektupta, "Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı tarafından önerilen özel yaptırımların aşırı kapsamlı olmasına ve sivillere zarar verecek olmasına rağmen, spam, kötü amaçlı yazılım, kimlik avı ve siber saldırılar gibi mevcut internet kötüye kullanım biçimlerinin kontrol edildiği ve bu olgun mekanizmaların belirli IP adreslerini ve yaptırıma tabi varlıkların alan adlarını iletmek için kolayca genişletilebildiği iyi kurulmuş mekanizmalar bulunduğuna inanıyoruz" deniliyor.
Mektupta şu sözler de dikkat çekiyor: "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı durumunda, Rus ordusu, propaganda organları ve herhangi bir çift kullanımlı tesis kapsam içinde, sivil nüfus kapsam dışında olmalıdır. Yaptırımlar, orantılılık, etkinlik, uygulanabilirlik ve geri çevrilebilirlik ve aşırıya kaçmama testlerini karşılamalıdır."
Grup, çok paydaşlı bir mekanizmanın kurulmasını öneriyor. Bu mekanizma, müzakere ve fikir birliğinin ardından, onaylanan IP adreslerini ve alan adlarını genel bildirilerde yayınlayacak. Bu bildirilere abone olan kuruluşlar daha sonra yaptırımlara uymayı seçebilir ve böylece tanımlanan kaynaklara erişimi sınırlayabilir.
Mektup şu sözlerle sona eriyor: "Meslektaşlarımızı yukarıda özetlenen mekanizmayı kullanarak çok paydaşlı bir müzakereye katılmaya ve Rus ordusunun ve propaganda organlarının IP adreslerinin ve alan adlarının yaptırıma tabi tutulup tutulmayacağına karar vermek ve gelecekte benzer ağırlık ve aciliyete sahip zamanında kararlar için zemin hazırlamaya çağırıyoruz."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın