WhatsApp'te Yeni Bir Dönem Başlıyor!

WhatsApp'ın yeni işlevi, anlık mesajlaşma uygulaması için yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor!

WhatsApp içinde Ürün Satışı Başlıyor

Bazı ülkelerdeki küçük işletmeler, ürünlerini sosyal medyadan göstermekle kalmıyor, onları sosyal platformlar üzerinden satıyorlar. Şimdi ise WhatsApp, kendi platformu üzerinden satış yapmayı kolaylaştıracak işlevini ortaya çıkardı.

How to use catalog on WhatsApp BusinessHow to use catalog on WhatsApp Business
Learn how to use catalog on the WhatsApp Business app (subtitles available.) Explore a better way to showcase your products and services with your customers. Learn how to create a catalog, upload items, and provide info like pricing or product descriptions within the catalog in this video. For more info on #WhatsAppCatalog, visit: - (for Android) - (for iPhone): To see more #WhatsAppTutorials, subscribe to our YouTube channel:

WhatsApp Business uygulamasına gelen kataloglar, resmi web sitesi bulunmayan girişimciler tarafından bir sanal mağaza oluşturmak için kullanılabiliyor. Yani WhatsApp, artık herhangi bir web sayfasını açmadan ürün satın almaya izin veriyor.

Yeni işlev, ürünleri fotoğrafları, fiyatları ve açıklamalarıyla listelemeye izin veriyor. Bunun için kullanıcıların Business uygulamasını indirmesi gerekmiyor. Katalog işlevi şu an Brezilya, Almanya, Hindistan, Endonezya, Meksika, İngiltere ve ABD'de Android ve iPhone'larda kullanıma sunulmuş durumda. Firma, işlevin dünyanın geri kalanına "yakında" geleceğini söylüyor.

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